Уборщица мечети в Кокшетау получила шикарный подарок

Женщина одна воспитывает семерых детей. Шикарный подарок ей преподнес главный имам мечети «Науан Хазрет» Канат кажы Кыдырмин, который уходил со своего поста в столичную мечеть «Хазрет Султан» наиб имамом (заместитель имама).

Провожая имама в Астану, прихожане Кокшетау подарили ему автомобиль. Однако Кыдырмин объявил, что дарит машину уборщице.

«Отдав подаренный ему автомобиль уборщице, работающей в его мечети, он показал пример доброты и щедрости», — отмечается в сообщении.

Другой подарок — чапан — Канат кажы решил отдать муэдзину мечети Алтынбеку Аманжолову, который призывает мусульман к молитве.