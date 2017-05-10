Уборщица мечети в Кокшетау получила шикарный подарок
АСТАНА, 10 мая — Sputnik. Многодетная мать, работающая уборщицей в мечети Кокшетау «Науан Хазрет», получила в подарок автомобиль, сообщается на сайте Духовного управления мусульман Казахстана.
АСТАНА, 10 мая — Sputnik. Многодетная мать, работающая уборщицей в мечети Кокшетау «Науан Хазрет», получила в подарок автомобиль, сообщается на сайте Духовного управления мусульман Казахстана.
Женщина одна воспитывает семерых детей. Шикарный подарок ей преподнес главный имам мечети «Науан Хазрет» Канат кажы Кыдырмин, который уходил со своего поста в столичную мечеть «Хазрет Султан» наиб имамом (заместитель имама).
Провожая имама в Астану, прихожане Кокшетау подарили ему автомобиль. Однако Кыдырмин объявил, что дарит машину уборщице.
«Отдав подаренный ему автомобиль уборщице, работающей в его мечети, он показал пример доброты и щедрости», — отмечается в сообщении.
Другой подарок — чапан — Канат кажы решил отдать муэдзину мечети Алтынбеку Аманжолову, который призывает мусульман к молитве.