Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Западные СМИ: Парад Победы показал "мировую изоляцию" России
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Полина Гагарина назвала дочь редким именем
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Участники "Евровидения" устроили плагиат номера Лазарева - СМИ
СМИ: Сердючка вместо Крыма в ролике к Евровидению
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Теракт в ДНР: совершено покушение на главу республики – СМИ
СМИ: Сердючка вместо Крыма в ролике к Евровидению
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
11Война в карикатурах
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11Подготовка техники к Параду Победы
14:47 (мск), источник: Sputniknews.kz

Уборщица мечети в Кокшетау получила шикарный подарок

АСТАНА, 10 мая — Sputnik. Многодетная мать, работающая уборщицей в мечети Кокшетау «Науан Хазрет», получила в подарок автомобиль, сообщается на сайте Духовного управления мусульман Казахстана.

Женщина одна воспитывает семерых детей. Шикарный подарок ей преподнес главный имам мечети «Науан Хазрет» Канат кажы Кыдырмин, который уходил со своего поста в столичную мечеть «Хазрет Султан» наиб имамом (заместитель имама).

Провожая имама в Астану, прихожане Кокшетау подарили ему автомобиль. Однако Кыдырмин объявил, что дарит машину уборщице.

«Отдав подаренный ему автомобиль уборщице, работающей в его мечети, он показал пример доброты и щедрости», — отмечается в сообщении.

Другой подарок — чапан — Канат кажы решил отдать муэдзину мечети Алтынбеку Аманжолову, который призывает мусульман к молитве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Время смыть грехи: как правильно провести священную для мусульман ночь
Мизулина раскритиковала налог на малодетность в России
Путин обсудил с Совбезом предстоящую встречу Лаврова и Трампа
СМИ рассказали об отправке российской артиллерии в Сирию
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Малкин или Овечкин: кто усилит сборную России на ЧМХ-2017
ФСБ прокомментировала процедуру контроля на рейсах из Белоруссии
SpaceX провела первые испытания ракеты тяжелого класса
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото) В СМИ утекли фотографии, на которых, как утверждают авторы снимков, запечатлен новый компактный корейский кроссовер - Kona
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото Популярная российская актриса исполнила главную роль в новом историческом детективе НТВ «Казнить нельзя помиловать»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь