На столичных рынках появилась первая черешня, импортированная из Греции

Цены пугают. За килограмм просят 300 леев, поэтому покупатели иногда берут черешню поштучно. Одна ягодка стоит 2 лея.

Первая черешня манит посетителей рынка, но мало кто решается ее покупать.

Услышав цену на ягоды, покупатели сразу теряют желание их попробовать.

Килограмм черешни сейчас стоит вдвое дороже, чем килограмм манго или авокадо. За эти же деньги можно купить 25 килограммов яблок. Люди говорят, что подождут, пока цены снизят.

«Черешню из Греции привезли, так что будем ждать молдавскую, может, она будет дешевле».

«Разве что беременным можно покупать, если сильно захотят».

«Подожду, пока поспеет черешня в моем саду».

Молдавская черешня, как правило, созревает в начале июня.