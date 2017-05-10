Буров покинет пост директора Исаакиевского собора 1 июня

Директор Исаакиевского собора Николай Буров покинет свой пост 1 июня, передает «Петербургский дневник» со ссылкой на председателя городского комитета по культуре Константина Сухенко.

По словам главы ведомства, именно это дата указана в заявлении Бурова об увольнении по собственному желанию.