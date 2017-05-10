Буров покинет пост директора Исаакиевского собора 1 июня
Вопрос о назначении нового главы музея решит Георгий Полтавченко.
Вопрос о назначении нового главы музея решит Георгий Полтавченко.
Директор Исаакиевского собора Николай Буров покинет свой пост 1 июня, передает «Петербургский дневник» со ссылкой на председателя городского комитета по культуре Константина Сухенко.
По словам главы ведомства, именно это дата указана в заявлении Бурова об увольнении по собственному желанию.
Народный артист России Николай Буров является директором Исаакиевского собора с 2008 года. До этого он более 20 лет проработал в Государственном академическом театре драмы имени Пушкина.