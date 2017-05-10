Как будет проходить ЕГЭ в Башкирии: новые правила и помощь психологов
В этом году в Башкирии, как и по всей России, тысячи выпускников школ напишут Единый государственный экзамен.
В этом году в Башкирии, как и по всей России, тысячи выпускников школ напишут Единый государственный экзамен.
ЕГЭ является основной формой госаттестации, результаты экзамена принимаются высшими учебными заведениями.
К ЕГЭ
Новые правила.
В 2017 году у ЕГЭ будут свои особенности. В этом году выпускники прошлых лет могут участвовать в процедуре сдачи экзамена либо досрочно, либо после 20 июня. При этом встречаться с нынешними выпускниками они не будут — для них предусмотрены отдельные пункты сдачи экзамена.
В Уфе в 7 пунктах проведения экзамена все материалы будут напечатаны непосредственно перед экзаменом, там же будет проводиться процедура их сканирования. Для этих целей Минобразования Башкирии закупило новые принтеры и высокоскоростные сканеры. Подобные меры принимаются в Башкирии впервые, поэтому отдельным пунктом стоит обучение персонала правилам работы с подобной техникой.
Все выпускники, которые пишут экзамен, будут сняты на камеру и лишены мобильных телефонов. На всех пунктах сдачи экзамена будут присутствовать металлоискатели, а для тех, кто
Для участия в досрочном периоде могут быть допущены как выпускники прошлых лет, так и текущего года.
Однако, для этого необходимо несколько условий:
1) вы участник спортивных соревнований, олимпиад или конкурсов (в случае, если срок состязаний или тренировочных сборов совпадает с основным периодом сдачи ЕГЭ);
2) вы одиннадцатиклассник, у которого запланирована госпитализация;
3) вы выпускник вечерней школ, которому в этом году предстоит отправиться на военную службу.
День сдачи.
Самым массовым является основной период сдачи, на него в Уфе заявлено более 5100 человек. Основной госэкзамен будут сдавать 9153 человека. Как и раньше, основные предметы для сдачи — русский язык и математика, а остальные предметы — по выбору. Минимальные баллы для поступления в ВУЗы сохранены на уровне прошлого года.
Специалисты отмечают тенденцию по уходу выпускников в точные науки. В четверку предметов, выбранных выпускниками, в этом году вошла информатика — ее сдают чуть более 1000 человек. Профильную математику взяли 3650 человек, обществознание — 2291 человек, а физику — 1732 человека.
Совместная работа этих служб ведется уже не первый год, алгоритм этих действий отработан как часы.
Как подготовить ребенка.
Отдельное внимание уделено психологической подготовке к сдаче ЕГЭ в Уфе. Чтобы снизить побороть тревогу и страх будет проводиться работа с педагогами, родителями и выпускниками в
Представители центра «Индиго» и вовсе организовывают выездную работу в школах, где во время разговора с ребятами их психологически подготавливают к возможным трудностям. По завершению учебного года специалисты Центра открывают горячую линию для выпускников для профилактики стресса во время экзаменов. При этом в Уфе готовили не только выпускников, но и их родителей — для них был проведен «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», в ходе которого они могли примерить на себя те испытания, с которыми столкнутся их дети в начале этого лета.