Как будет проходить ЕГЭ в Башкирии: новые правила и помощь психологов

ЕГЭ является основной формой госаттестации, результаты экзамена принимаются высшими учебными заведениями. К ЕГЭ по-прежнему допускаются выпускники текущего года, у которых не имеется академических задолженностей. Также свои знания могут проверить выпускники прошлых лет, если хотят улучшить результат или же сдать конкретный предмет для поступления в ВУЗ. Новые правила. В 2017 году у ЕГЭ будут свои особенности. В этом году выпускники прошлых лет могут участвовать в процедуре сдачи экзамена либо досрочно, либо после 20 июня. При этом встречаться с нынешними выпускниками они не будут — для них предусмотрены отдельные пункты сдачи экзамена. В Уфе в 7 пунктах проведения экзамена все материалы будут напечатаны непосредственно перед экзаменом, там же будет проводиться процедура их сканирования. Для этих целей Минобразования Башкирии закупило новые принтеры и высокоскоростные сканеры. Подобные меры принимаются в Башкирии впервые, поэтому отдельным пунктом стоит обучение персонала правилам работы с подобной техникой.

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Все выпускники, которые пишут экзамен, будут сняты на камеру и лишены мобильных телефонов. На всех пунктах сдачи экзамена будут присутствовать металлоискатели, а для тех, кто все-таки не сдал свой телефон, будут установлены глушители сотовой связи.

Аттестационный период по ЕГЭ продлится полгода, с 23 марта по 22 сентября

Для участия в досрочном периоде могут быть допущены как выпускники прошлых лет, так и текущего года. Однако, для этого необходимо несколько условий: 1) вы участник спортивных соревнований, олимпиад или конкурсов (в случае, если срок состязаний или тренировочных сборов совпадает с основным периодом сдачи ЕГЭ);

2) вы одиннадцатиклассник, у которого запланирована госпитализация;

3) вы выпускник вечерней школ, которому в этом году предстоит отправиться на военную службу. День сдачи. Самым массовым является основной период сдачи, на него в Уфе заявлено более 5100 человек. Основной госэкзамен будут сдавать 9153 человека. Как и раньше, основные предметы для сдачи — русский язык и математика, а остальные предметы — по выбору. Минимальные баллы для поступления в ВУЗы сохранены на уровне прошлого года. Специалисты отмечают тенденцию по уходу выпускников в точные науки. В четверку предметов, выбранных выпускниками, в этом году вошла информатика — ее сдают чуть более 1000 человек. Профильную математику взяли 3650 человек, обществознание — 2291 человек, а физику — 1732 человека.

В школах во время ЕГЭ будут присутствовать сотрудники медицинских служб, полицейских, а также представителей Центра общественной безопасности