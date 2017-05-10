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14:55 (мск), источник: PROUFU.ru

Как будет проходить ЕГЭ в Башкирии: новые правила и помощь психологов

В этом году в Башкирии, как и по всей России, тысячи выпускников школ напишут Единый государственный экзамен.

ЕГЭ является основной формой госаттестации, результаты экзамена принимаются высшими учебными заведениями.

К ЕГЭ по-прежнему допускаются выпускники текущего года, у которых не имеется академических задолженностей. Также свои знания могут проверить выпускники прошлых лет, если хотят улучшить результат или же сдать конкретный предмет для поступления в ВУЗ.

Новые правила.

В 2017 году у ЕГЭ будут свои особенности. В этом году выпускники прошлых лет могут участвовать в процедуре сдачи экзамена либо досрочно, либо после 20 июня. При этом встречаться с нынешними выпускниками они не будут — для них предусмотрены отдельные пункты сдачи экзамена.

В Уфе в 7 пунктах проведения экзамена все материалы будут напечатаны непосредственно перед экзаменом, там же будет проводиться процедура их сканирования. Для этих целей Минобразования Башкирии закупило новые принтеры и высокоскоростные сканеры. Подобные меры принимаются в Башкирии впервые, поэтому отдельным пунктом стоит обучение персонала правилам работы с подобной техникой.

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Все выпускники, которые пишут экзамен, будут сняты на камеру и лишены мобильных телефонов. На всех пунктах сдачи экзамена будут присутствовать металлоискатели, а для тех, кто все-таки не сдал свой телефон, будут установлены глушители сотовой связи.

Аттестационный период по ЕГЭ продлится полгода, с 23 марта по 22 сентября

Для участия в досрочном периоде могут быть допущены как выпускники прошлых лет, так и текущего года.

Однако, для этого необходимо несколько условий:

1) вы участник спортивных соревнований, олимпиад или конкурсов (в случае, если срок состязаний или тренировочных сборов совпадает с основным периодом сдачи ЕГЭ);
2) вы одиннадцатиклассник, у которого запланирована госпитализация;
3) вы выпускник вечерней школ, которому в этом году предстоит отправиться на военную службу.

День сдачи.

Самым массовым является основной период сдачи, на него в Уфе заявлено более 5100 человек. Основной госэкзамен будут сдавать 9153 человека. Как и раньше, основные предметы для сдачи — русский язык и математика, а остальные предметы — по выбору. Минимальные баллы для поступления в ВУЗы сохранены на уровне прошлого года.

Специалисты отмечают тенденцию по уходу выпускников в точные науки. В четверку предметов, выбранных выпускниками, в этом году вошла информатика — ее сдают чуть более 1000 человек. Профильную математику взяли 3650 человек, обществознание — 2291 человек, а физику — 1732 человека.

В школах во время ЕГЭ будут присутствовать сотрудники медицинских служб, полицейских, а также представителей Центра общественной безопасности

Совместная работа этих служб ведется уже не первый год, алгоритм этих действий отработан как часы.

Как подготовить ребенка.

Отдельное внимание уделено психологической подготовке к сдаче ЕГЭ в Уфе. Чтобы снизить побороть тревогу и страх будет проводиться работа с педагогами, родителями и выпускниками в социально-психологических центрах «Семья», «Саторис», «Журавушка», «Развитие» и «Индиго».

Представители центра «Индиго» и вовсе организовывают выездную работу в школах, где во время разговора с ребятами их психологически подготавливают к возможным трудностям. По завершению учебного года специалисты Центра открывают горячую линию для выпускников для профилактики стресса во время экзаменов. При этом в Уфе готовили не только выпускников, но и их родителей — для них был проведен «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», в ходе которого они могли примерить на себя те испытания, с которыми столкнутся их дети в начале этого лета.

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