Летом в Севастополе подводные археологи займутся поисками затонувших кораблей

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» приобрел дорогостоящее оборудование для проведения подводных археологических раскопок. Исследования будут проходить с июня по ноябрь в Карантинной, Стрелецкой и Камышовой бухтах. В частности, запланирован поиск древних якорных стоянок и мест кораблекрушений в акватории города.

— Одна из тем — исследование «Гавани Херсонеса». Она направлена на изучение использования бухт Гераклейского полуострова в качестве гаваней полиса, а также на установление точной локализации древнего порта в бухте Карантинная (причальные сооружения Херсонеса не найдены до настоящего времени). На основании подводных находок на древних морских судоходных путях можно изучать торговые связи города в разные периоды его существования, — отметили в пресс-службе музея.

Для проведения исследований музей приобрел 3D-сканер, подводное измерительное оборудование, гидрокостюмы мокрого и сухого типа, компенсаторы плавучести, регуляторы, подводные буксировщики, фотоаппаратуру и спускаемую видеокамеру с обзором 360 градусов.

— Это далеко не полный перечень оборудования, — отметил заведующий отделом подводной археологии музея-заповедника «Херсонес Таврический», кандидат физико-математических наук Андрей Букатов. — Самое главное, что в музее наконец-то появилось свое маломерное судно, это позволит значительно увеличить площадь обследуемой акватории.

Судно также является платформой для установки современного оборудования. С помощью спускаемой видеокамеры можно до начала водолазных погружений выполнить предварительное обследование объектов, выявленных гидролокатором, определить видимость на дне, его структуру и рельеф. Подводные буксировщики помогут проводить разведку на больших площадях, выявляя памятники культурного наследия.

Найденные экспонаты в конце года планируется представить на новой выставке, посвященной морским аспектам жизни Херсонеса и результатам новейших подводных исследований. Этот выставочный проект станет основой постоянной экспозиции музея.