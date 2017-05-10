Фестиваль донской селедки пройдет в Ростове

Согласно информации из официальных источников, фестиваль пройдет с 10.00 до 18.00 на улице Кумженской.

Гостей праздника ждут выступления творческих коллективов, выставка, ярмарка сувениров и подделок декоративно-прикладного творчества, а также дегустация.

Предполагается, что фестиваль будет интересен не только любителям рыбной кухни, но и всем, кто интересуется культурой донских казаков.