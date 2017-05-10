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17:20 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Фестиваль донской селедки пройдет в Ростове

Гастрономический праздник «Фестиваль донской селедки» пройдет в Ростове 13 мая.

Согласно информации из официальных источников, фестиваль пройдет с 10.00 до 18.00 на улице Кумженской.

Гостей праздника ждут выступления творческих коллективов, выставка, ярмарка сувениров и подделок декоративно-прикладного творчества, а также дегустация.

Предполагается, что фестиваль будет интересен не только любителям рыбной кухни, но и всем, кто интересуется культурой донских казаков.

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