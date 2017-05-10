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15:53 (мск), источник: ТАСС

Ученые обнаружили в пещерах Урала гибрид бизона и тура, живший более 100 тыс. лет назад

Оба вида существовали одновременно, однако жили в разных ландшафтах.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Ученые Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) совместно с коллегами из Австралии, Великобритании, Дании, Польши, США, Франции и других стран провели генетическое исследование костей древнего бизона, найденных в уральских пещерах, и обнаружили, что часть из них принадлежит ранее неизвестному палеонтологам виду древних бизонов — гибриду первобытного бизона и тура. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев.

«Мы уже много лет занимаемся проблемами вымирания отдельных видов и мамонтовой фауны в целом. Более 10 лет назад мы начали сотрудничать с коллегами из-за рубежа по изучению древней ДНК в костях вымерших животных. Ранее считалось, что в позднем плейстоцене с мамонтами жил один вид бизона — первобытный бизон, который внешне похож на современного американского бизона, но когда мы изучили ДНК из костей, которые были найдены в уральских пещерах, выяснилось, что наряду с первобытным бизоном проживал еще один вид бизона, его пока назвали бизон X (“икс” — прим. ТАСС)», — сказал он.

Как показали исследования, генетически бизон X отличается от первобытного бизона и представляет отдельный вид. «Оба этих вида вымерли, но мы пытались понять, откуда взялся бизон Х и как виды взаимодействовали друг с другом. Был сделан сравнительный анализ древней ДНК из костей ископаемых бизонов, ископаемого тура, а также современных американского бизона, кавказского и европейского зубров и домашнего крупного рогатого скота. Оказалось, что это гибрид тура и бизона, и гибридизация произошла около 120 тыс. лет назад — так сформировался отдельный вид», — отметил Косинцев.

Он добавил, что оба вида существовали одновременно, однако жили в разных ландшафтах. «У них были и разные пищевые предпочтения, из-за чего они проживали на разных территориях. Это оказалось очень интересным и важным, ведь мы считали, что мамонтовая фауна однородна и что животные паслись на одних и тех же участках. А тут выяснилось, что у них были свои особые экологические группы», — подчеркнул ученый.

«Кроме того, что был обнаружен генетически новый вид бизона, мы также выяснили, что на Урале обитал еще и зубр, который сейчас проживает на территории Европы. Это тоже оказалось неожиданным для палеонтологов. Ведь внешне кости и первобытного бизона, и бизона Х, и этого зубра не отличаемы, и только генетические исследования позволили установить это», — уточнил Косинцев.

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