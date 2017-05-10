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17:01 (мск), источник: Volga News

Между Тольятти и Самарой запущен скоростной маршрут по Волге

Между Тольятти и Самарой запущен скоростной маршрут по Волге. Добраться до региональной столицы можно за 400 руб., время в пути: 2,5 часа, сообщает мэрия Тольятти.

Отмечается, что скоростное речное сообщение между двумя городами открыто впервые за 19 лет. Принять пассажиров готовы три судна серии «Восход», причем самый старый из них впервые был спущен на воду еще в 1976 году. Реставрацию оплатил региональный бюджет.

Ожидается, что с мая по сентябрь услугами «Восходов» воспользуются 30 тыс. человек. Сейчас скоростные суда ходят по пятницам, субботам и воскресеньям — дважды в каждую сторону. Со 2 июня в силу вступит летнее расписание, по которому «Восходы» ежедневно будут совершать три рейса в Самару и обратно.

«Над каждым теплоходом потрудились специалисты Тольяттинского судоремонтного завода: снаружи свежая краска, а внутри — новая оснастка. Устаревшие двигатели заменены на южно-корейские Doosan 4V222TIL. Реставрация самого старого судна “Восход-02” обошлась бюджету в 29 млн рублей», — отмечается в релизе.

Самарская область занимает второе место в стране по объему речных пассажирских перевозок — 1,35 млн человек в год. При этом в статистику не включены туристические путевки.

Сейчас судна на подводных крыльях ходят по трем скоростным маршрутам: Самара-Тольятти, Самара-Сызрань и Самара-Ширяево.

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