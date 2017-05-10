Астанчанка обклеила фотографиями Назарбаева дом, чтобы спасти его от сноса

52-летняя Несипкуль Уябаева приобрела дом в дачном обществе около ледового дворца «Алау» 10 лет назад. По словам хозяйки, все документы купли-продажи были оформлены правильно, и 8 лет она жила спокойно. Гром грянул неожиданно. Сотрудники акимата пришли к Уябаевой с новостью о сносе жилища.



«Этот дом я купила у частного физического лица. Это моя собственность. Здесь я живу, здесь прописана по закону через ЦОН, техпаспорт есть, получила его через БТИ. В этом доме живут мои родственники: братишка с женой, их малолетние дети и моя сестра», — рассказывает собеседница.



Как ей поведали чиновники, на месте дома планируется строительство детского сада для детей работников «КазМунайГаза».

«Эта проблема длится уже 2,5 года, с октября 2014-го. Пришли из акимата, сказали, что здесь будет снос, на месте моего дома коммерческая структура “КазМунайГаз” будет строить детский сад для детей своих работников. Я сказала, пусть приходит покупатель. Я вообще не продаю дом. Но раз нужна моя земля, город, конечно, должен процветать, поэтому, кто сносит, пусть подходит ко мне, договаривается. Если моя земля нужна. Я не против. На следующий день они пришли снова. На этот раз они уже сказали, чтобы я освободила территорию, потому что она принадлежит им. Предложили мне компенсацию в 10 тыс. долларов, ровно столько, за сколько я купила в 2007 году дом. Но я с этой суммой не согласна. Мне ничего больше не предложили», — возмущается она.



Уябаева считает действия чиновников незаконными. Поэтому организовала акцию. Женщина обклеила весь дом фотографиями президента.



«Действия чиновников по сносу нашего дома незаконны. (…) Последний раз сотрудники акимата пригрозили, что насильно выселят меня отсюда. Они утверждают, что это не моя земля. Нас продали “КазМунайГазу” с потрохами — со всеми жителями. Деньги взяли себе, а нам не дают, посредничество работает. Все документы есть. Они нарушают закон», — заявляет женщина.