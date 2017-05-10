На Полтавщине поймали ужа-гиганта: 35 кг и 2,4 м

Фото змеи выложил в Facebook глава фракции УКРОП в Полтавском облсовете Сергей Соловей.

— Этот красавец сидел на дереве, — пишет автор фотографии.

Специалисты Управления охраны биоразнообразия и биобезопасности Минприроды подтвердили, что это уж, а не полоз.

По их словам, скорее всего, это самка.

Эксперты также сказали, что ужи такой длины встречаются очень редко, как правило, они достигают в длину 1 м.

К слову, недавно в Бразилии в руки ученых попала змея, считающаяся одной из самых неуловимых на планете. Речь идет об удаве Кропана (Corallus cropanii).