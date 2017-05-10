На Полтавщине поймали ужа-гиганта: 35 кг и 2,4 м
На днях в Шишаках Полтавской области поймали аномально большого ужа, который больше похож на удава. В длину этот гигант достигает 2,4 м и весит 35 кг.
На днях в Шишаках Полтавской области поймали аномально большого ужа, который больше похож на удава. В длину этот гигант достигает 2,4 м и весит 35 кг.
Фото змеи выложил в Facebook глава фракции УКРОП в Полтавском облсовете Сергей Соловей.
— Этот красавец сидел на дереве, — пишет автор фотографии.
Специалисты Управления охраны биоразнообразия и биобезопасности Минприроды подтвердили, что это уж, а не полоз.
По их словам, скорее всего, это самка.
Эксперты также сказали, что ужи такой длины встречаются очень редко, как правило, они достигают в длину 1 м.
К слову, недавно в Бразилии в руки ученых попала змея, считающаяся одной из самых неуловимых на планете. Речь идет об удаве Кропана (Corallus cropanii).