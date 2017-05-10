Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Западные СМИ: Парад Победы показал "мировую изоляцию" России
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото)
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Скончался один из старейших актеров мира
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Цены на дачи в Подмосковье неоправданно завышены
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Модель Playboy снялась обнаженной на высоте 3 километров - СМИ
Порошенко раскритиковал российских солдат – СМИ
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
"Она огребает не по-детски": Апина рассказала о Бузовой
«Ее били ногами»: Лолита об избиении мамы в Киеве
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение
Начинающие водители становятся менее опасными
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
22По миру прошел Первомай
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11Война в карикатурах
15:44 (мск), источник: Ictv.ua

На Полтавщине поймали ужа-гиганта: 35 кг и 2,4 м

На днях в Шишаках Полтавской области поймали аномально большого ужа, который больше похож на удава. В длину этот гигант достигает 2,4 м и весит 35 кг.

Фото змеи выложил в Facebook глава фракции УКРОП в Полтавском облсовете Сергей Соловей.

— Этот красавец сидел на дереве, — пишет автор фотографии.

Специалисты Управления охраны биоразнообразия и биобезопасности Минприроды подтвердили, что это уж, а не полоз.

По их словам, скорее всего, это самка.

Эксперты также сказали, что ужи такой длины встречаются очень редко, как правило, они достигают в длину 1 м.

К слову, недавно в Бразилии в руки ученых попала змея, считающаяся одной из самых неуловимых на планете. Речь идет об удаве Кропана (Corallus cropanii).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Открыт новый вид гигантских динозавров
Кремль объяснил отсутствие иностранных лидеров на Параде Победы
Мизулина раскритиковала налог на малодетность в России
Трамп прокомментировал отставку директора ФБР
Минфин поддержал введение продуктовых карточек в России
Малкин или Овечкин: кто усилит сборную России на ЧМХ-2017
В Вашингтоне проходит встреча Лаврова и Тиллерсона
SpaceX провела первые испытания ракеты тяжелого класса
Спорт
Испорченный телефон: зачем Знарок сказал про операцию Тарасенко Вопреки словам Олега Знарка, форварду «Сент-Луиса» Владимиру Тарасенко не нужна операция. Зачем тренер сборной ввёл всех в заблуждение?
Авто
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото) В СМИ утекли фотографии, на которых, как утверждают авторы снимков, запечатлен новый компактный корейский кроссовер - Kona
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Эксперты рассказали о самом дешевом жилье Петербурга
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь