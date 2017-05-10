Все в Крым: за выходные Керченская переправа перевезла почти 60 тыс пассажиров
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости (Крым). В выходные праздничные дни Керченской паромной переправой воспользовались порядка 60 тысяч человек.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости (Крым). В выходные праздничные дни Керченской паромной переправой воспользовались порядка 60 тысяч человек.
По оперативным данным ООО «Морская дирекция», за минувшие четыре дня, с 6 по 9 мая, услугами переправы воспользовались 58 тысяч 853 человека. Через Керченский пролив в эти дни было транспортировано 12 тысяч 764 легковых автомобиля и 681 автобус.
По данным дирекции, больше всего пассажиров наблюдалось в первый выходной день — 6 мая. За сутки через пролив перевезено более 18,5 тысяч человек.
Перевозку пассажиров осуществляли шесть паромов: в эти дни на линии «Кавказ — Крым» были задействованы паромы «Олимпиада», «Майор Чапичев», «Крым», «Гликофилуоса III», «Протопорос IV» и «Елена».
На линии «Кавказ — Керченский морской торговый порт» для перевозки грузового транспорта был задействован паром «Ейск».