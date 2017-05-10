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16:59 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде четыре маршрута сохранили в новом статусе

В Волгограде четыре коммерческих маршрута сделали муниципальными.

Источник: РИАЦ

С 10 мая по четырем вспомогательным маршрутам начали курсировать автобусы средней вместимости: к перевозкам приступила организация, победившая в открытом аукционе. На получивших муниципальный статус маршрутах теперь задействованы 54 единиц подвижного состава, оборудованные системой ГЛОНАСС и кондиционерами.

Автобусы средней вместимости обслуживают пассажиров по маршрутам:

№ 43 «Ул. 39-й Гвардейской — ОАО “ВГАЗ-Суал” Алюминиевый завод».

№ 61 «Пл. им. Дзержинского — п. Верхнезареченский».

№ 68 «Поселок Водстрой — п. ГЭС».

№ 79 «П. Татьянка-2 — Дома речников».

Как отмечают в администрации Волгограда, два из этих маршрутов — №№ 43 и 68 — востребованы в первую очередь сотрудниками Алюминиевого завода. На предприятии развивается производство — поэтапно здесь будут созданы 2,5 тысячи новых рабочих мест, только в текущем году востребованность в новых специалистах может составить порядка 1,5 тысячи. Когда запустят цех по производству обожженных анодов, планируется, что это произойдет в 2018 году, штатное расписание увеличится еще на тысячу рабочих мест. Это значит, что на указанных маршрутах увеличится пассажиропоток. Обеспечивать транспортную доступность станут муниципальные автобусы.

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Также не менее востребованными специалисты администрации считают и другие вспомогательные маршруты, которые в рамках реализации комплексной транспортной схемы, переводят в разряд муниципальных. В частности, в мае останутся, но уже в другом статусе, еще два направления — № 98 «Речпорт — ТЦ «Метро» и № 31к «П. Верхняя Ельшанка — п. Горная Поляна». В результате в течение месяца сеть муниципальных маршрутов пополнится шестью направлениями.

На всех «переведенных» в разряд государственных вспомогательных маршрутах, которые ранее обслуживались частниками, будут работать 72 автобуса, оборудованных системами кондиционирования и ГЛОНАСС. Маршруты №№ 43, 61, 68, 79 будут обслуживать 45 ПАЗов. 20 ЛиАЗов станут обеспечивать 2 вспомогательных маршрута — №№ 98, 31к.

Как пояснили в комитете транспорта, промышленности и связи мэрии, в автобусах муниципальных направлений к оплате будет приниматься транспортная карта «Волна», позволяющая экономить на оплате проезда и способная тарифицироваться как электронные общегражданские, льготные, студенческие и школьные проездные билеты. Также на этих шести маршрутах, как и на остальных муниципальных, станет действовать услуга бесплатной пересадки. В мэрии добавляют: перевод шести вспомогательных маршрутов в новый статус повысит качество транспортного обслуживания волгоградцев.

В настоящее время в транспортной схеме города-героя, которую продолжают выстраивать, действуют 15 опорных маршрутов. Их обслуживают комфортабельные и безопасные автобусы большой вместительности, оборудованные системами ГЛОНАСС, качественными системами отопления и кондиционирования. На вспомогательных линиях, которые призваны обеспечивать транспортную доступность для жителей отдаленных территорий Волгограда, продолжают работать автобусы малой и средней вместимости. Протяженность многих направлений была сокращена, чтобы разгрузить основные волгоградские магистрали, повысить их пропускную способность и безопасность движения.

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