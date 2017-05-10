В Волгограде четыре маршрута сохранили в новом статусе
В Волгограде четыре коммерческих маршрута сделали муниципальными.
В Волгограде четыре коммерческих маршрута сделали муниципальными.
С 10 мая по четырем вспомогательным маршрутам начали курсировать автобусы средней вместимости: к перевозкам приступила организация, победившая в открытом аукционе. На получивших муниципальный статус маршрутах теперь задействованы 54 единиц подвижного состава, оборудованные системой ГЛОНАСС и кондиционерами.
Автобусы средней вместимости обслуживают пассажиров по маршрутам:
№ 43 «Ул. 39-й Гвардейской — ОАО “ВГАЗ-Суал” Алюминиевый завод».
№ 61 «Пл. им. Дзержинского — п. Верхнезареченский».
№ 68 «Поселок Водстрой — п. ГЭС».
№ 79 «П. Татьянка-2 — Дома речников».
Как отмечают в администрации Волгограда, два из этих маршрутов — №№ 43 и 68 — востребованы в первую очередь сотрудниками Алюминиевого завода. На предприятии развивается производство — поэтапно здесь будут созданы 2,5 тысячи новых рабочих мест, только в текущем году востребованность в новых специалистах может составить порядка 1,5 тысячи. Когда запустят цех по производству обожженных анодов, планируется, что это произойдет в 2018 году, штатное расписание увеличится еще на тысячу рабочих мест. Это значит, что на указанных маршрутах увеличится пассажиропоток. Обеспечивать транспортную доступность станут муниципальные автобусы.
Также не менее востребованными специалисты администрации считают и другие вспомогательные маршруты, которые в рамках реализации комплексной транспортной схемы, переводят в разряд муниципальных. В частности, в мае останутся, но уже в другом статусе, еще два направления — № 98 «Речпорт — ТЦ «Метро» и № 31к «П. Верхняя Ельшанка — п. Горная Поляна». В результате в течение месяца сеть муниципальных маршрутов пополнится шестью направлениями.
На всех «переведенных» в разряд государственных вспомогательных маршрутах, которые ранее обслуживались частниками, будут работать 72 автобуса, оборудованных системами кондиционирования и ГЛОНАСС. Маршруты №№ 43, 61, 68, 79 будут обслуживать 45 ПАЗов. 20 ЛиАЗов станут обеспечивать 2 вспомогательных маршрута — №№ 98, 31к.
Как пояснили в комитете транспорта, промышленности и связи мэрии, в автобусах муниципальных направлений к оплате будет приниматься транспортная карта «Волна», позволяющая экономить на оплате проезда и способная тарифицироваться как электронные общегражданские, льготные, студенческие и школьные проездные билеты. Также на этих шести маршрутах, как и на остальных муниципальных, станет действовать услуга бесплатной пересадки. В мэрии добавляют: перевод шести вспомогательных маршрутов в новый статус повысит качество транспортного обслуживания волгоградцев.
В настоящее время в транспортной схеме