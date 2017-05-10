В Янтарном продлили отопительный сезон

«В связи с резким похолоданием продлили отопительный сезон в Янтарном до пятницы (включительно). В домах и учреждениях тепло», — написал в социальной сети Заливатский.

Отметим, что в областном центре такие решения принимать не планируется. Более того, в среду на ремонт остановили РТС «Цепрусс» и 4 котельных, в результате чего жители Московского и Центрального районов города остались еще и без горячей воды.

Напомним, в 2016-м году власти Янтарного приняли решение возобновить отопительный сезон уже после отключения теплоисточников. Власти Калининграда тогда отмечали, что в небольших городах принимать такие решения проще.