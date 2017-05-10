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17:43 (мск), источник: Volga News

Строители трамвайной линии до «Самара Арены» снесли колбасный цех, шиномонтаж и заправку

Строители трамвайной ветки от ул. Ташкентской до стадиона «Самара Арена» активно ведут подготовительные работы по расчистке просеки и подготовке трасс трамвайной и кабельных линий, сообщили в компании АО «ВТС Метро».

Как сообщил начальник участка № 2 АО «ВТС Метро» Дмитрий Зеленов, в настоящее время строители приступили к вырубке просеки, ведется валка деревьев.

«За неполную неделю был снесен колбасный цех, здание шиномонтажа, частично — здание заправки. Параллельно решается вопрос о переносе мешающих строительству коммуникаций», — пояснил он.

В данный момент на площадке по строительству трамвайной линии работает около 100 человек и четыре единицы техники.

Также «ВТС Метро» в качестве субподрядчика у «Самаратрансстрой» ведет работы по строительству тоннеля для трамваев по ул. Дальняя.

Напомним, первоначально торги на строительство трамвайной ветки до стадиона «Самара Арена» были объявлены в начале декабря 2016 года. Начальная цена контракта составляла 841 млн рублей. Однако впоследствии эта цифра была скорректирована, уменьшившись на 100 млн рублей.

В результате в конце декабря 2016 г. были объявлены повторные торги, победителем которых был признан единственный участник — ООО «ВолгаИнжинирингСпецТранс». Однако позднее результаты торгов были оспорены и городские власти объявили новый аукцион, победителем которого стала компания АО «ВТС Метро».

В конце апреля с подрядчиком был заключен договор и 4 мая строители приступили к работе. Общая длина трамвайных путей составляет 2,2 км двухпутного пути (или 4,4 км однопутного пути).

В состав объекта входит путепровод тоннельного типа общей протяженностью 388,8 м, который располагается вдоль Московского шоссе на участке от ул. Ташкентской до Разворотного кольца и служит для пропуска двух путей трамвая под ул. Дальней (строительство путепровода ведется по отдельному контракту).

Кроме работ по строительству новой трамвайной линии от ул. Ташкентской до стадиона «Самара Арена» муниципальный контракт предусматривает строительство здания диспетчерского пункта, строительство трех тяговых подстанций и питающих кабельных линий.

Также подрядчик обязан смонтировать бесшовное защитное покрытие для трамвайных рельсов на перекрестках. Кроме того, ему предстоит установить остановочные павильоны на всем протяжении реконструируемого участка и организовать его освещение. Все работы планируют завершить до конца апреля 2018 года.

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