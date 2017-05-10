Норвежский принц сбрил бороду во время королевского банкета

Торжественный ужин был посвящен 80-летию родителей принца — король Харальд V отметил юбилей в феврале, а его жена, королева Соня будет праздновать его в июле.

Гала-вечер проходил в королевском дворце в Осло. Принц на какое-то время исчез, после чего вернулся к гостям в своем новом образе.

По словам одного из присутствовавших на вечере фотографов, акция Хокона была «частью развлекательной программы на гала-ужине».