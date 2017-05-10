На Среднем Урале к фиксации нарушений ПДД привлекут гражданских
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая, ИА УралПолит.Ru. К автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) привлекут гражданских лиц.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая, ИА УралПолит.Ru. К автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) привлекут гражданских лиц.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в отделе пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, выставлением передвижных комплексов
«Приборы выставляются в соответствии с дислокацией, утвержденной Управлением ГИБДД Свердловской области и составленной, исходя из показателей аварийности. Сотрудники организации, осуществляющей выставление приборов, проходят обязательное согласование в ГИБДД, при себе имеют удостоверения, подтверждающие, что они являются работниками этой организации, и утвержденную дислокацию. При этом каждый работник проходит обучение по работе с приборами и имеет документ, подтверждающий это», — отмечают в ведомстве.
Постановления об административных правонарушениях, которые направляются автовладельцам, выносятся сотрудниками ГИБДД.
В отделе пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области подчеркивают, что установкана трассах приборов фиксации нарушений дисциплинирует участников дорожного движения, что сказывается на снижении числа аварий. В ближайшее время приборы будут установлены дороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, где наблюдается большое число ДТП с выездом на встречную полосу движения.