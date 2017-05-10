Уфимка, пострадавшая на борту самолета «Москва-Бангкок», вернулась домой

Уфимка Гульназ Халфина, пострадавшая на борту самолета «Москва-Бангкок», вернулась в Уфу.

Как сообщили «Вестям» близкие женщины, сейчас она находится дома, восстанавливается после произошедшего. Как ранее сообщалось, после ЧП на борту женщина была прооперирована в госпитале Бангкока, где провела несколько дней. На обеих кистях рук были поставлены титановые пластины.

Кроме того, врачи наложили ей швы на носу, нижней губе и подбородке.

Напомним, 1 мая за сорок минут до посадки в аэропорту Бангкока «Боинг 777» попал в зону кратковременной турбулентности. Пассажиры, которые не были пристегнуты, получили серьёзные травмы. В числе пострадавших оказалась уфимка Гульназ Халфина.