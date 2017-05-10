Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Западные СМИ: Парад Победы показал "мировую изоляцию" России
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Часть россиян предложили лишить пенсии
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Скончался один из старейших актеров мира
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Цены на дачи в Подмосковье неоправданно завышены
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Модель Playboy снялась обнаженной на высоте 3 километров - СМИ
Порошенко раскритиковал российских солдат – СМИ
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
"Она огребает не по-детски": Апина рассказала о Бузовой
«Ее били ногами»: Лолита об избиении мамы в Киеве
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение
Начинающие водители становятся менее опасными
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
22По миру прошел Первомай
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11Война в карикатурах
16:08 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Уфимка, пострадавшая на борту самолета «Москва-Бангкок», вернулась домой

Пострадавшая на борту самолета «Москва-Бангкок» Гульназ Халфина вернулась в Уфу С женщиной все в порядке, сейчас она восстанавливается дома.

Уфимка Гульназ Халфина, пострадавшая на борту самолета «Москва-Бангкок», вернулась в Уфу.

Как сообщили «Вестям» близкие женщины, сейчас она находится дома, восстанавливается после произошедшего. Как ранее сообщалось, после ЧП на борту женщина была прооперирована в госпитале Бангкока, где провела несколько дней. На обеих кистях рук были поставлены титановые пластины.

Кроме того, врачи наложили ей швы на носу, нижней губе и подбородке.

Напомним, 1 мая за сорок минут до посадки в аэропорту Бангкока «Боинг 777» попал в зону кратковременной турбулентности. Пассажиры, которые не были пристегнуты, получили серьёзные травмы. В числе пострадавших оказалась уфимка Гульназ Халфина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Маму Лолиты избили ногами по голове в Киеве
Модель Playboy разозлила народ маори, снявшись голой на священной горе
Маму Лолиты избили ногами по голове в Киеве
Кремль объяснил отсутствие иностранных лидеров на Параде Победы
Мизулина раскритиковала налог на малодетность в России
Трамп прокомментировал отставку директора ФБР
Минфин поддержал введение продуктовых карточек в России
Малкин или Овечкин: кто усилит сборную России на ЧМХ-2017
В Вашингтоне проходит встреча Лаврова и Тиллерсона
SpaceX провела первые испытания ракеты тяжелого класса
Спорт
Испорченный телефон: зачем Знарок сказал про операцию Тарасенко Вопреки словам Олега Знарка, форварду «Сент-Луиса» Владимиру Тарасенко не нужна операция. Зачем тренер сборной ввёл всех в заблуждение?
Авто
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото) В СМИ утекли фотографии, на которых, как утверждают авторы снимков, запечатлен новый компактный корейский кроссовер - Kona
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Средняя ставка по ипотеке в России снизилась
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь