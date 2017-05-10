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16:09 (мск), источник: РБК - Украина

Опубликован список участников второго полуфинала Евровидения 2017

Во втором полуфинале Евровидения 2017, который состоится 10 мая в 22.00, сразятся 18 участников с разных стран за место в финале конкурса.

Источник: Reuters

По результатам голосования первого полуфинала в финал конкурса, который состоится 13 мая прошли участники 10 стран: Молдовы, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии.

Имена и порядок выступления участников второго полуфинала Евровидения 2017:

1. Сербия. Tijana Bogićević «In Too Deep».

2. Австрия. Nathan Trent «Running On Air».

3. Македония. Jana Burčeska «Dance Alone».

4. Мальта. Claudia Faniello «Breathlessly».

5. Румыния. Ilinca ft. Alex Florea «Yodel It!».

6. Голландия. OG3NE «Lights and Shadows».

7. Венгрия. Joci Pápai «Origo».

8. Дания. Anja «Where I Am».

9. Ирландия. Brendan Murray «Dying to Try».

10. Сан-Марино. Valentina Monetta and Jimmie Wilson.

11. Хорватия. Jacques Houdek «My Friend».

12. Норвегія. JOWST «Grab The Moment».

13. Швейцария. Timebelle «Apollo».

14. Белорусь. Naviband «Story of My Life».

15. Болгария. Kristian Kostov «Beautiful Mess».

16. Литва. Fusedmarc «Rain Of Revolution».

17. Эстония. Koit Toome & Laura «Verona».

18. Израиль. IMRI «I Feel Alive».

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