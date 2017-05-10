Опубликован список участников второго полуфинала Евровидения 2017
Во втором полуфинале Евровидения 2017, который состоится 10 мая в 22.00, сразятся 18 участников с разных стран за место в финале конкурса.
Во втором полуфинале Евровидения 2017, который состоится 10 мая в 22.00, сразятся 18 участников с разных стран за место в финале конкурса.
По результатам голосования первого полуфинала в финал конкурса, который состоится 13 мая прошли участники 10 стран: Молдовы, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии.
Имена и порядок выступления участников второго полуфинала Евровидения 2017:
1. Сербия. Tijana Bogićević «In Too Deep».
2. Австрия. Nathan Trent «Running On Air».
3. Македония. Jana Burčeska «Dance Alone».
4. Мальта. Claudia Faniello «Breathlessly».
5. Румыния. Ilinca ft. Alex Florea «Yodel It!».
6. Голландия. OG3NE «Lights and Shadows».
7. Венгрия. Joci Pápai «Origo».
8. Дания. Anja «Where I Am».
9. Ирландия. Brendan Murray «Dying to Try».
10.
11. Хорватия. Jacques Houdek «My Friend».
12. Норвегія. JOWST «Grab The Moment».
13. Швейцария. Timebelle «Apollo».
14. Белорусь. Naviband «Story of My Life».
15. Болгария. Kristian Kostov «Beautiful Mess».
16. Литва. Fusedmarc «Rain Of Revolution».
17. Эстония. Koit Toome & Laura «Verona».
18. Израиль. IMRI «I Feel Alive».