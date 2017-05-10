В Екатеринбурге на этой неделе ожидается небольшое похолодание и дожди

Так, по информации Уральского гидрометцентра, завтра, 11 мая, в Свердловской области будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, днем в большинстве районов небольшой дождь, местами умеренный, на юге гроза. Температура днем составит от 15 до 20 градусов, в горах до 10, ночью — от 3 до 8, при прояснении до -2.

В Екатеринбурге специалисты прогнозируют на завтрашний день облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь. Температура днем составит от 17 до 19 градусов, ночью — от 4 до 6.

Отметим, что небольшие дожди обещают в уральской столице также 12 и 13 мая. Дневная температура в эти дни опустится до 10−14 градусов.