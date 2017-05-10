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16:23 (мск), источник: АиФ Челябинск

710 человек пострадали от укусов клещей в Челябинской области

В прошлом году на аналогичный период времени пострадавших было 1800.

710 человек, пострадавших от укусов клещей, обратились в больницы Челябинской области. Об этом сообщили сегодня на аппаратном совещании у главы региона Бориса Дубровского.

Cреди пострадавших 200 детей. Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит три человека, в том числе два ребенка. Все трое пациентов не были привиты.

Напомним, что в Челябинской области с 1 марта проводится массовая вакцинация населения. По данным на 5 мая, привиты 92 тыс. человек (65 тысяч детей). Продолжается и противоклещевая обработка территорий.

«По плану, нужно обработать в Челябинской области 3 тысячи га. Обработка ведется по графику. Основной упор — на места летнего отдыха детей. Также муниципалитеты обрабатывают людные места — парки, скверы», — отметил первый заместитель губернатора области Евгений Редин.

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