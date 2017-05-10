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16:10 (мск), источник: РИА Крым

Спасатели обследовали к сезону 150 крымских пляжей

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости (Крым). 150 пляжей разного значения общей площадью более 578,5 кв м обследовали в рамках подготовки к курортному сезону спасатели «Крым-СПАС». Из них 93 частных, 20 — санаторно-курортных, 18 — республиканских, 16 — федерального значения и три муниципальных.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Во время обследования морского дна спасатели подняли на поверхность много строительного мусора, фрагменты металлических конструкций, арматуры, ржавые куски железа и битое стекло. В ведомстве напомнили, что по окончании водолазного обследования дна пляжей собственнику (водопользователю пляжа) вручается акт обследования пляжа. Помимо этого, на сегодняшний день в аварийно-спасательной службе «КРЫМ-СПАС» подготовили к предстоящему купальному сезону 385 матросов-спасателей. Еще около 80 человек завершают учебный процесс на этой неделе.

В то же время министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что обследование пляжей и обучение матросов-спасателей могут проводить и другие организации, имеющие разрешение на проведение данных видов работ.

«Хочу обратить внимание водопользователей на то, что обследование и очистку дна водной акватории пляжа должны проводить водолазы организаций, которые имеют разрешение на проведение данного вида работ. Без проведения соответствующей проверки акватории пляжей водопользователи не смогут получить техническое освидетельствование», — отметил Шахов.

В прошлом году, по данным ведомства, специалисты «Крым-СПАС» обследовали 424 пляжа общей площадью более 1 тыс 367 кв м, удостоверение матросов-спасателей получили 562 человека.

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