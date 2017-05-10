Семья из Советска заберёт приёмных детей, от которых отказались опекуны

«Семья имеет большой опыт воспитания. Сейчас у них восемь детей, один свой, остальные приёмные. Помимо этой семьи, на опеку претендовали и другие», — подчеркнула она.

По словам Майстер, опекуны получат в безвозмездное пользование трёхэтажный особняк в Советске, где раньше располагались социальные учреждения. Дом отремонтировали за счёт спонсоров. «Дети очень воспитанные, надеюсь, они быстро адаптируются в новых условиях», — уточнила врио министра.

В конце марта 2017 года приёмные родители из Калининграда отдали в органы опеки Москвы семерых детей в возрасте от трёх до 12 лет. По словам властей, при переезде в столицу семье не удалось добиться повышения региональных пособий.