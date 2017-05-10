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17:46 (мск), источник: Калининград.Ru

Семья из Советска заберёт приёмных детей, от которых отказались опекуны

Семерых детей, от которых отказались опекуны, заберёт супружеская пара из Советска. Об этом сообщила врио министра по социальной политике Анжелика Майстер во время выезда в муниципалитет в среду, 10 мая.

Источник: Калининград.Ru

«Семья имеет большой опыт воспитания. Сейчас у них восемь детей, один свой, остальные приёмные. Помимо этой семьи, на опеку претендовали и другие», — подчеркнула она.

По словам Майстер, опекуны получат в безвозмездное пользование трёхэтажный особняк в Советске, где раньше располагались социальные учреждения. Дом отремонтировали за счёт спонсоров. «Дети очень воспитанные, надеюсь, они быстро адаптируются в новых условиях», — уточнила врио министра.

В конце марта 2017 года приёмные родители из Калининграда отдали в органы опеки Москвы семерых детей в возрасте от трёх до 12 лет. По словам властей, при переезде в столицу семье не удалось добиться повышения региональных пособий.

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