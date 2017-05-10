Запрет на вылов рыбы в нерестовый период действует в Иркутской области
Хариуса, ленка и тайменя нельзя добывать до 25 июня.
Хариуса, ленка и тайменя нельзя добывать до 25 июня.
Ограничения на вылов рыбы в нерестовый период установлены в Приангарье. В частности, щуку нельзя добывать до 15 июня, хариуса, ленка и тайменя — до 25 июня, рассказал заместитель начальника отдела государственного контроля, охраны водных биоресурсов и среды их обитания
По словам начальника ФГБУ «Байкальский филиал «Главрыбвод» Леонида Михайлика, за две недели действия запрета на вылов рыбы составлено 100 протоколов, общая сумма штрафов превысила 100 тысяч рублей.
Стоит отметить, что в нерестовый период также запрещено использовать маломерные суда.