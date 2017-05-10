Ростуризм: продажи авиабилетов в Крым растут, средний чек дешевеет

Об этом со ссылкой на данные анализа бронирований авиабилетов сообщает Ростуризм.

«В течение недели с 17 по 23 апреля объем продаж билетов в Крым существенно превзошел прошлогодний показатель аналогичного периода — на 35%. Наблюдатели связывают это с тем, что в середине апреля многие туристы определялись со своими ближайшими планами для поездок на майские праздники», — сообщили в пресс-службе Федерального агентства по туризму.

В то же время «средний чек» на перелеты в Симферополь и обратно из российских городов за год подешевел — с 10 587 рублей до 7 830 рублей, то есть на 27%. Вместе с тем эксперты отмечают общую тенденцию к снижению стоимости билетов по внутренним направлениям на 33% — за счет роста популярности и предложений безбагажных тарифов.

Так, на даты вылета с 28 апреля по 5 мая «средний авиачек» по России составил 9 353 рублей, в то время как в прошлом году он равнялся 13 950 рублей.

Как сообщают в Ростуризме со ссылкой на экспертов отрасли, стоимость авиабилетов в Крым из Москвы в этом году снизилась почти на 30% (8 076 рублей в 2017-м против 11 383 рублей годом ранее). При этом из других городов — на 28,5%.