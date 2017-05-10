Ростуризм: продажи авиабилетов в Крым растут, средний чек дешевеет
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости (Крым). Продажи авиабилетов в Крым на майские праздники выросли на 19% по сравнению с прошлым годом.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости (Крым). Продажи авиабилетов в Крым на майские праздники выросли на 19% по сравнению с прошлым годом.
Об этом со ссылкой на данные анализа бронирований авиабилетов сообщает Ростуризм.
«В течение недели с 17 по 23 апреля объем продаж билетов в Крым существенно превзошел прошлогодний показатель аналогичного периода — на 35%. Наблюдатели связывают это с тем, что в середине апреля многие туристы определялись со своими ближайшими планами для поездок на майские праздники», — сообщили в
В то же время «средний чек» на перелеты в Симферополь и обратно из российских городов за год подешевел — с 10 587 рублей до 7 830 рублей, то есть на 27%. Вместе с тем эксперты отмечают общую тенденцию к снижению стоимости билетов по внутренним направлениям на 33% — за счет роста популярности и предложений безбагажных тарифов.
Так, на даты вылета с 28 апреля по 5 мая «средний авиачек» по России составил 9 353 рублей, в то время как в прошлом году он равнялся 13 950 рублей.
Как сообщают в Ростуризме со ссылкой на экспертов отрасли, стоимость авиабилетов в Крым из Москвы в этом году снизилась почти на 30% (8 076 рублей в 2017-м против 11 383 рублей годом ранее). При этом из других городов — на 28,5%.
«В итоге на майские праздники доля билетов в Крым составляет 14,5% от всех внутренних направлений. Специалисты отмечают, что курорты полуострова