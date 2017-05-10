В Волгограде на макушке дерева застряла игуана

Очевидцы страданий ящерицы сообщили в соцсетях, что ищут хозяина или неравнодушных людей, готовых оплатить услуги автовышки (2,5 тысячи рублей), чтобы снять игуану с дерева, и забрать ее себе. Или владельцев автомобиля с подъемником, готовых спасти рептилию.

В центре ветеринарной клинической медицины ВолГАУ прокомментировали, что игуану спасать нужно однозначно. Самостоятельно она спуститься не сможет и в нашем климате вряд ли сможет выжить. За время, проведенное на дереве, она может истощать настолько, что восстановить ее будет очень трудно.