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17:43 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде на макушке дерева застряла игуана

Экзотическая рептилия сидит на уровне 6 этажа третий день и не может спуститься. Она находится вблизи дома 21 по улице Таращанцев на засохшем тополе.

Очевидцы страданий ящерицы сообщили в соцсетях, что ищут хозяина или неравнодушных людей, готовых оплатить услуги автовышки (2,5 тысячи рублей), чтобы снять игуану с дерева, и забрать ее себе. Или владельцев автомобиля с подъемником, готовых спасти рептилию.

В центре ветеринарной клинической медицины ВолГАУ прокомментировали, что игуану спасать нужно однозначно. Самостоятельно она спуститься не сможет и в нашем климате вряд ли сможет выжить. За время, проведенное на дереве, она может истощать настолько, что восстановить ее будет очень трудно.

«Скорее всего игуана сбежала у кого-то из жильцов с верхних этажей через балкон, — пояснили ветеринары центра. — Подобные побеги характерны для этих рептилий. Если до дерева с балкона можно достать рыболовным сачком с телескопической ручкой, то стоит попробовать снять ящерицу самостоятельно. С помощью длинной палки подтолкнуть ее в сачок».

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