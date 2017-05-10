В Казахстане прогнозируют грозовые дожди и град
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Такая погода связана с прохождением через республику атмосферных фронтов — сначала теплых, а затем холодных.
Но, так как тропосферные потоки имеют западное и
А в южных,
Дневная температура
В Астане 11 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный,
12 мая синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер
13 мая в столице сохранится переменная облачность, днем ожидается дождь. Ветер северный,
В Алматы 11 мая ожидается переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +13+15 градусов, днем +25+27 градусов по Цельсию.
12 мая синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +11+13 градусов по Цельсию, днем +27+29 градусов.
13 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +13+15 градусов, днем +29+31 градусов.