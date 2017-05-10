В Казахстане прогнозируют грозовые дожди и град

Такая погода связана с прохождением через республику атмосферных фронтов — сначала теплых, а затем холодных.

Но, так как тропосферные потоки имеют западное и юго-западное направление, то и похолодания не будет.

А в южных, юго-восточных и восточных областях, где дождь ожидается лишь в ближайшие сутки, ожидается и повышение температуры.

Дневная температура 12—13 мая здесь повысится до +27−35 градусов по Цельсию, что выше климатической нормы для данного периода.

В Астане 11 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 9−14 м/с. Температура ночью +12+14 градусов, днем +25+27 градусов.

12 мая синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северный 9−14, днем порывы 15−20 м/с. Температура ночью +14+16 градусов, днем +27+29 градусов,.

13 мая в столице сохранится переменная облачность, днем ожидается дождь. Ветер северный, северо-западный 9−14 м/с. Температура ночью +10+12 градусов, днем +22+24 градусов.

В Алматы 11 мая ожидается переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +13+15 градусов, днем +25+27 градусов по Цельсию.

12 мая синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +11+13 градусов по Цельсию, днем +27+29 градусов.

13 мая ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +13+15 градусов, днем +29+31 градусов.