Организаторы «Грэмми-2018» перенесли проведение церемонии в Нью-Йорк

Как сообщается, юбилейная, 60-ая церемония вручения статуэток «Грэмми» состоится 28 января на Манхэттене, на арене Madison Square Garden.

По оценкам организаторов, проведение церемонии может принести казне Нью-Йорка около 200 миллионов долларов.