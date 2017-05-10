Организаторы «Грэмми-2018» перенесли проведение церемонии в Нью-Йорк
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Организаторы ежегодной премии «Грэмми» приняли решение перенести церемонию вручения одной из главных музыкальных наград 2018 года из
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Организаторы ежегодной премии «Грэмми» приняли решение перенести церемонию вручения одной из главных музыкальных наград 2018 года из
Как сообщается, юбилейная, 60-ая церемония вручения статуэток «Грэмми» состоится 28 января на Манхэттене, на арене Madison Square Garden.
По оценкам организаторов, проведение церемонии может принести казне
«Проведение знаковой музыкальной премии станет творческой и экономической возможностью обогатить культурную жизнь нашего города», — приводятся в заявлении слова мэра