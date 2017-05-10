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16:50 (мск), источник: РИА Новости

Организаторы «Грэмми-2018» перенесли проведение церемонии в Нью-Йорк

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Организаторы ежегодной премии «Грэмми» приняли решение перенести церемонию вручения одной из главных музыкальных наград 2018 года из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте премии.

Источник: РИА Новости

Как сообщается, юбилейная, 60-ая церемония вручения статуэток «Грэмми» состоится 28 января на Манхэттене, на арене Madison Square Garden.

По оценкам организаторов, проведение церемонии может принести казне Нью-Йорка около 200 миллионов долларов.

«Проведение знаковой музыкальной премии станет творческой и экономической возможностью обогатить культурную жизнь нашего города», — приводятся в заявлении слова мэра Нью-Йорка Билла де Блазио.

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