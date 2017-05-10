Снегопад в начале мая: белорусы не устают шутить о погоде

МИНСК, 10 мая — Sputnik. Весь день белорусы говорят о погоде, некоторые даже радуются майскому снегу, неожиданно выпавшему в среду 10 мая.

Кто-то принялся искать параллели между погодой и собственным душевным равновесием, благодаря природу за гармонию.

Синоптики обещают, что к выходным в Минске и Беларуси потеплеет. Как ранее сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, несмотря на то, что максимальная температура на выходных местами достигнет отметки +20°С, она в среднем все равно будет ниже климатической нормы для этого времени.