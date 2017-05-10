Воздух в Москве прогреется до майской нормы к следующей среде

«Приближение к климатической норме ожидается к середине следующей недели — это 19−20 градусов днем и около 5−7 градусов ночью», — сказал Вильфанд агентству в среду.
По его словам, потепление будет постепенным: в четверг, 11 мая, днем в столице все еще аномальные +7…9 градусов, в пятницу 12 мая — около +10, возможны небольшие осадки.
В субботу, 13 мая — уже +10…12. А в воскресенье, 14 мая — в районе +15, без осадков. Тем не менее, в ночные и утренние часы будет еще достаточно холодно — около нуля в области или немного выше нуля в столице.
Потепление, по предварительным расчетам специалистов Гидрометцентра, продолжится и в начале следующей рабочей недели: в понедельник, 15 мая столбики термометров поднимутся выше +15, а к среде должно потеплеть до +20.
Дальнейших резких похолоданий в ближайшее время метеорологи не прогнозируют, добавил собеседник агентства.