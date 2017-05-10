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18:22 (мск), источник: Интерфакс

Участки Якиманской набережной в центре Москвы стали пешеходными

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — В рамках программы «Моя улица» участки Якиманской набережной и 3-го Голутвинского переулка со среды стали пешеходными.

Источник: Агентство «Москва»

«Часть Якиманской набережной от 3-го Голутвинского переулка до улицы Большая Якиманка, а также участок 3-го Голутвинского переулка от пересечения с 1-м Голутвинским переулком до Якиманской набережной станут пешеходными», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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По его словам, на пешеходной зоне при этом сохранится возможность проезда обслуживающего и спецтранспорта. В новой пешеходной зоне планируется установить скамейки, фонари, высадить деревья и разбить газоны.

В настоящее время на этих участках улиц проводится прокладка кабельной канализации, необходимой для создания «чистого неба» над новой пешеходной зоной. В кабельную канализацию уберут все «воздушные» провода. Там же проводятся работы по реконструкции дождевой канализации. После завершения этих работ территория будет замощена плиткой.

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