Участки Якиманской набережной в центре Москвы стали пешеходными

«Часть Якиманской набережной от 3-го Голутвинского переулка до улицы Большая Якиманка, а также участок 3-го Голутвинского переулка от пересечения с 1-м Голутвинским переулком до Якиманской набережной станут пешеходными», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, на пешеходной зоне при этом сохранится возможность проезда обслуживающего и спецтранспорта. В новой пешеходной зоне планируется установить скамейки, фонари, высадить деревья и разбить газоны.

В настоящее время на этих участках улиц проводится прокладка кабельной канализации, необходимой для создания «чистого неба» над новой пешеходной зоной. В кабельную канализацию уберут все «воздушные» провода. Там же проводятся работы по реконструкции дождевой канализации. После завершения этих работ территория будет замощена плиткой.