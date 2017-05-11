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06:45 (мск), источник: PROUFU.ru

Синоптики обещали Башкирии устойчивую теплую погоду только в июне

От синоптиков поступила информация о том, что в текущем месяце мае среднемесячная температура в Башкирии ожидается ниже нормы, но дождей при этом будет больше, чем в предыдущие годы.

По данным синоптиков региона, в ближайшие три дня по территории республики будет неустойчивый характер погоды.

«Завтра с передней частью Черноморского циклона в большинстве районов Башкирии пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, температура воздуха ожидается днем в пределах +13°C … +18°C, по югу республики теплее — до +23°C, — рассказала начальник отдела Башгидрометцентра Гульназ Загитова. — В дальнейшем тыловая часть этого циклона принесет холодный фронт и температура воздуха может понизиться ночью до 0 °C, местами на почве заморозки до -5°C, а днём будет не выше +16°C. Местами пройдут кратковременные дожди. По предварительным данным, до конца второй декады интенсивных волн тепла по территории республики не ожидается».

По прогнозам Башгидромета, май будет неустойчивый, с волнами тепла и с волнами холода. При этом третьей декаде в теплый период, температура воздуха может повышаться до +22°C… +27°C.

Что же касается лета, то по долгосрочному прогнозу погоды от Гидрометцентра России, можно предположить, что на территории Башкирии оно будет теплым с количеством осадков около нормы. Особенно тёплым и сухим может оказаться июль.

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