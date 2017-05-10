С 15 мая по 31 августа в Самаре устанавливается особый противопожарный режим
Администрация городского округа Самара сообщат, что в период с 15 мая по 31 августа 2017 года на территории городского округа устанавливается особый противопожарный режим.
Администрация городского округа Самара сообщат, что в период с 15 мая по 31 августа 2017 года на территории городского округа устанавливается особый противопожарный режим.
В связи с этим при наступлении 4 и 5 классов пожарной опасности введены ограничения на въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня на территории лесных участков, граничащих с районами города. Кроме того, запрещено применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на открытых территориях.
Администрация города настоятельно рекомендует всем гражданам быть в этот период особенно внимательными и бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности.