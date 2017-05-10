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18:23 (мск), источник: Вести Иркутск

Жителя Бодайбо, который после травмы в Таиланде впал в кому, доставили в Иркутск

Тот самый случай, когда соцсети — во благо. Бодайбинца Николая Москаленко, который после травмы в Таиланде впал в кому, доставили в Иркутск из Москвы. Об этой истории узнала вся страна благодаря интернету. И там же, в Контакте, в Фейсбуке и Одноклассниках россияне собирали деньги на лечение туриста.

Пустая однушка и ноутбук. Алёна Москаленко в соцсетях круглые сутки. На обед — гречка и банан. Поход в областную больницу — как ритуал. Ежедневно ровно в 16.00. Её муж — Николай — во время отдыха в Таиланде выпал из открытого автобуса. С тяжелейшей травмой головы его доставили в частный госпиталь Паттайи. Полмиллиона рублей — операция, каждый день в госпитале — по 100 тысяч. Спустя неделю врачам стало понятно, клиент — неплатёжеспособен. И женщине предложили отключить Николая от дорогостоящего оборудования. А значит — убить.

— Я не умею права принимать таких решений. Отключать — не отключать. Я просила советов, я обратилась в соцсети. Стали давать мне контакты врачей из Бурденко. Мне ответили, что отключения не может быть как такового, так как у Николая мозг жив, — говорит жена Николая Москаленко Алёна Москаленко.

В тех же соцсетях Алёна нашла местного переводчика. Она помогла с документами и научила не молчать. Так «Фейсбук», «Вконтакте» и «Одноклассники» помогли собрать средства на лечение. После огласки в федеральных СМИ госпиталь «простил» ещё миллион рублей. Консульство России организовало перелёт после многочисленных просьб отца известного режиссёра Фёдора Кудряшова. В январе 2017 года он попал под скутер и тоже впал в кому.

— Его отец очень помог нам в Москве. Благодаря ему Николай вернулся в Россию, — говорит жена Николая Москаленко Алёна Москаленко.

Два месяца кошмара в Таиланде, полмесяца в Москве. Теперь Николай в Иркутске. В начале мая он сделал жене подарок, который стал шоком даже для медиков — пришёл в так называемое «малое сознание». Приоткрыл глаз, стал реагировать на её присутствие сжиманием руки, и наконец-то задышал сам — без аппарата искусственной вентиляции лёгких.

— Нужно найти в себе в силы. Обязательно написать об этом. И очень много добрых людей, которые принимают твою беду как свою. Обязательно кто-нибудь откликнется и протянет руку помощи, — говорит жена Николая Москаленко Алёна Москаленко.

В Иркутске неравнодушная жительница Бодайбо оплатила Алёне Москаленко квартиру. На днях Николая переведут в нейрохирургию. В больнице пока ничего не просят, кроме пеленок и присыпки. Следущий шаг Алёны — реабилитационный центр. Восстановление там — платное. Дома в Бодайбо их с Николаем ждут двое детей, они знают — всё будет хорошо, ведь мама никогда не сдаётся.

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