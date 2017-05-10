Пассажиров троллейбусов № 8, 8а, 9 и 12 ждет неприятный сюрприз с 15 мая

В пресс-службе «Метроэлектротранса» ВДТВ косвенно подтвердили эту информацию, однако предупредили, что она не вполне верная, поэтому доверять ей не стоит. Официальной разъяснение появится 11 мая.

Пока же стало известно о том, что троллейбусный маршрут № 9 конечную остановку поменяет на Спартановку и двигаться будет по Второй продольной, на юге его конечная будет не на «Красном Октябре», а на площади Куйбышева. Судьба маршрута № 8а совсем печальна, его, если слухи верны, и вовсе ликвидируют.

Троллейбус 8-ого маршрута от Спартановки будет следовать до Детского Центра. Таким образом стратеги новой транспортной схемы, вероятно, желают освободить пассажиропоток для автобусного маршрута № 95, поскольку с 15 мая только на нем можно будет доехать от Спартановки до Тулака.

Насколько верна эта информация, станет известно уже 11 мая.