Пассажиров троллейбусов № 8, 8а, 9 и 12 ждет неприятный сюрприз с 15 мая
В интернете появилась информация об отмене троллейбусных маршрутов № 8а и 12 и изменений привычной линии троллейбусов № 8 и 9, сообщает ВДТВ со ссылкой на соцсети.
В интернете появилась информация об отмене троллейбусных маршрутов № 8а и 12 и изменений привычной линии троллейбусов № 8 и 9, сообщает ВДТВ со ссылкой на соцсети.
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Пока же стало известно о том, что троллейбусный маршрут № 9 конечную остановку поменяет на Спартановку и двигаться будет по Второй продольной, на юге его конечная будет не на «Красном Октябре», а на площади Куйбышева. Судьба маршрута № 8а совсем печальна, его, если слухи верны, и вовсе ликвидируют.
Троллейбус 8-ого маршрута от Спартановки будет следовать до Детского Центра. Таким образом стратеги новой транспортной схемы, вероятно, желают освободить пассажиропоток для автобусного маршрута № 95, поскольку с 15 мая только на нем можно будет доехать от Спартановки до Тулака.
Насколько верна эта информация, станет известно уже 11 мая.