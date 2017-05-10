Солист «Иванушек International» выступит в Воронеже со сломанным ребром

«Иванушки International» дадут бесплатный концерт в Воронеже на уличной сцене перед торговым центром «Московский проспект» в 21:00 четверга, 11 мая. Солист группы, 46-летний Андрей Григорьев-Апполонов, решил не отменять гастроли, несмотря на трещину в ребре.

Певец получил травму на концерте во Владивостоке 20 апреля. За кулисами он споткнулся о провод и упал. Медики диагностировали у артиста трещину в ребре, прописали обезболивающие и рекомендовали покой.