Солист «Иванушек International» выступит в Воронеже со сломанным ребром
Андрей
Андрей
«Иванушки International» дадут бесплатный концерт в Воронеже на уличной сцене перед торговым центром «Московский проспект» в 21:00 четверга, 11 мая. Солист группы, 46-летний Андрей
Певец получил травму на концерте во Владивостоке 20 апреля. За кулисами он споткнулся о провод и упал. Медики диагностировали у артиста трещину в ребре, прописали обезболивающие и рекомендовали покой.
Певец не отказался от привычного образа жизни: он посещает светские мероприятия и дает концерты. На майские праздники «Иванушки» устроили себе трехдневный