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18:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Солист «Иванушек International» выступит в Воронеже со сломанным ребром

Андрей Григорьев-Апполонов не стал отменять бесплатный концерт из-за травмы.

«Иванушки International» дадут бесплатный концерт в Воронеже на уличной сцене перед торговым центром «Московский проспект» в 21:00 четверга, 11 мая. Солист группы, 46-летний Андрей Григорьев-Апполонов, решил не отменять гастроли, несмотря на трещину в ребре.

Певец получил травму на концерте во Владивостоке 20 апреля. За кулисами он споткнулся о провод и упал. Медики диагностировали у артиста трещину в ребре, прописали обезболивающие и рекомендовали покой.

Певец не отказался от привычного образа жизни: он посещает светские мероприятия и дает концерты. На майские праздники «Иванушки» устроили себе трехдневный мини-отпуск в испанской Марбелье. В своем Instagram Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что отдых пошел на пользу, но травма ребра дает о себе знать.

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