В Самаре временно ограничено движение для большегрузных автомобилей
Временные ограничения движения большегрузов по Самаре в весенний и летний периоды не распространяются на спецгрузы, пассажирские перевозки и спецмашины.
Временные ограничения движения большегрузов по Самаре в весенний и летний периоды не распространяются на спецгрузы, пассажирские перевозки и спецмашины.
По информации городской администрации, в Самаре, для обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечения безопасности дорожного движения в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в период с неблагоприятными
— улица Теневая;.
— улица Восточная (посёлок Береза);.
— улица Четвёртый квартал (посёлок Береза);.
— улица Магистральная;.
— улица Гаражная (посёлок Винтай);.
— проспект Кирова;.
— Южное шоссе;.
— улица Уральская;.
— автомобильная дорога на асфальтобетонный завод в посёлке Козелки;.
— Кряжское шоссе;.
— Новокуйбышевское шоссе;.
— Аэропортовское шоссе;.
— Стромиловское шоссе;.
— улица Белорусская;.
— автомобильная дорога от ПГТ «Завод «Стройкерамика».
Также на указанных участках автомобильных дорог на территории Самары с 00:00 20 мая до 23:00 31 августа будет действовать временное ограничение движения для тяжеловесных автомашин, нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории Российской Федерации, при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °C по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Временные ограничения движения в весенний и летний периоды не распространяются на:
— международные перевозки грузов;.
— пассажирские перевозки автобусами, в том числе и международные;.
— перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;.
— перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;.
— на транспортировку
— на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;.
— на транспортные средства органов исполнительной власти Самарской области, медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.