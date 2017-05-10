В Самаре временно ограничено движение для большегрузных автомобилей

По информации городской администрации, в Самаре, для обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечения безопасности дорожного движения в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в период с неблагоприятными природно-климатическими условиями до 23:00 31 мая ограничивается движение автомобилей, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7,0 тонны по следующим улицам:

— улица Теневая;.

— улица Восточная (посёлок Береза);.

— улица Четвёртый квартал (посёлок Береза);.

— улица Магистральная;.

— улица Гаражная (посёлок Винтай);.

— проспект Кирова;.

— Южное шоссе;.

— улица Уральская;.

— автомобильная дорога на асфальтобетонный завод в посёлке Козелки;.

— Кряжское шоссе;.

— Новокуйбышевское шоссе;.

— Аэропортовское шоссе;.

— Стромиловское шоссе;.

— улица Белорусская;.

— автомобильная дорога от ПГТ «Завод «Стройкерамика».

Также на указанных участках автомобильных дорог на территории Самары с 00:00 20 мая до 23:00 31 августа будет действовать временное ограничение движения для тяжеловесных автомашин, нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории Российской Федерации, при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °C по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Временные ограничения движения в весенний и летний периоды не распространяются на:

— международные перевозки грузов;.

— пассажирские перевозки автобусами, в том числе и международные;.

— перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;.

— перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;.

— на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ и работ по содержанию автомобильных дорог;.

— на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;.

— на транспортные средства органов исполнительной власти Самарской области, медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.