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18:04 (мск), источник: НТА-Приволжье

Прием заявок на возобновление подачи отопления начат в Нижнем Новгороде

Отопительный сезон был официально завершен в Нижнем Новгороде 2 мая.

Прием заявок на возобновление подачи отопления начат в Нижнем Новгороде. Как сообщает ОАО «Теплоэнерго», подача тепла после заявки может быть возобновлена в течение 3 дней.

Согласно информации, заявки принимаются только от юридических лиц: домоуправляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, социальных объектов и т. п. Все заявки должны быть поданы непосредственно в центре обслуживания клиентов «Теплоэнерго» на бульваре Мира. При наличии технической возможности поставка теплоносителя будет возобновлена в течение 3 рабочих дней с даты рассмотрения заявки. Подробную информацию можно получить круглосуточно по телефону 277−91−31.

В свою очередь, собственники квартир и помещений в жилых домах должны будут обратиться в свою обслуживающую организацию: ДУК, ТСЖ или ЖСК с просьбой о возобновлении подачи отопления в их дома.

Как сообщалось ранее, отопительный сезон был официально завершен в Нижнем Новгороде 2 мая.

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