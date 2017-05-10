Прием заявок на возобновление подачи отопления начат в Нижнем Новгороде
Отопительный сезон был официально завершен в Нижнем Новгороде 2 мая.
Отопительный сезон был официально завершен в Нижнем Новгороде 2 мая.
Прием заявок на возобновление подачи отопления начат в Нижнем Новгороде. Как сообщает ОАО «Теплоэнерго», подача тепла после заявки может быть возобновлена в течение 3 дней.
Согласно информации, заявки принимаются только от юридических лиц: домоуправляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, социальных объектов
В свою очередь, собственники квартир и помещений в жилых домах должны будут обратиться в свою обслуживающую организацию: ДУК, ТСЖ или ЖСК с просьбой о возобновлении подачи отопления в их дома.
Как сообщалось ранее, отопительный сезон был официально завершен в Нижнем Новгороде 2 мая.