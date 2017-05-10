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17:53 (мск), источник: Sputnik.md

Прогноз погоды: когда в Молдову придет лето

Молдавские синоптики утверждают, что в республике установились температуры ниже нормы: когда ждать потепления.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Молдавские синоптики утверждают, что установившиеся в республике температуры, не характерны для нормальных погодных условий в нашей стране.

«Температуры ниже нормы. Ночью в этот период должно быть +9 градусов по Цельсию, а сейчас — от 0 до +7. Дневные температуры должны составлять +19..+20, а было — от +11 до +16. Только на метеостанции в Тирасполе зафиксировали +19», — заявил Sputnik начальник центра прогнозов Госгидрометеорологической службы Молдовы Геннадий Рошка.

По словам собеседника, в последующие семь дней метеорологи ожидают потепление. Дневные температуры должны составлять +19..+15. Что касается погоды днем, Дневные температуры должны составлять +19..+22. До 15 мая будет повышение температур. Дневные температуры должны составлять +19..+26. Однако 14 мая будет похолодание — от +14 до +16. Но после этого опять потеплеет — до 20 со знаком плюс", — сказал Рошка.

Он пояснил, что подобные температурные скачки связаны с тем, что через Молдову пройдет южный циклон. «Именно поэтому похолодает», — добавил эксперт.

Рошка пояснил, что пока молдавские метеорологи не ожидают заморозков. «Но все-таки на поверхности почвы есть небольшая угроза заморозков. Не исключено, что в некоторых районах такая угроза может сохраниться, но в низинах», — заключил собеседник.

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