Прогноз погоды: когда в Молдову придет лето

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Молдавские синоптики утверждают, что установившиеся в республике температуры, не характерны для нормальных погодных условий в нашей стране.

«Температуры ниже нормы. Ночью в этот период должно быть +9 градусов по Цельсию, а сейчас — от 0 до +7. Дневные температуры должны составлять +19..+20, а было — от +11 до +16. Только на метеостанции в Тирасполе зафиксировали +19», — заявил Sputnik начальник центра прогнозов Госгидрометеорологической службы Молдовы Геннадий Рошка.

По словам собеседника, в последующие семь дней метеорологи ожидают потепление. Дневные температуры должны составлять +19..+15. Что касается погоды днем, Дневные температуры должны составлять +19..+22. До 15 мая будет повышение температур. Дневные температуры должны составлять +19..+26. Однако 14 мая будет похолодание — от +14 до +16. Но после этого опять потеплеет — до 20 со знаком плюс", — сказал Рошка.

Он пояснил, что подобные температурные скачки связаны с тем, что через Молдову пройдет южный циклон. «Именно поэтому похолодает», — добавил эксперт.