Об этом сообщил заместитель главы Департамента транспорта Евгений Исаков. По его словам, в Севастополе пришла пора ремонтировать мосты: в капремонте нуждаются 12 объектов.

В дорожно-транспортной системе Севастополя насчитывается 37 искусственных сооружений. Весной 2017 года было проведено обследование 35 мостовых сооружений. Два из них были обследованы ранее, по ним уже ведутся работы. Состояние 11 мостовых сооружений оценили как неудовлетворительное, 22 сооружения — на «3», то есть удовлетворительно и два моста получили «4». Мостов в аварийном состоянии нет. По результатам анализа рекомендовано проведение ремонтных работ, — сообщил Е. Исаков. 12 мостов севастопольских нуждаются в капитальном ремонте, 13 — в реконструкции и еще 10 в предупредительно-плановом ремонте. Все работы распланированы до 2020 года.