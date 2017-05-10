В Севастополе пришла пора ремонтировать мосты
Сооружения собираются ремонтировать до 2020 года. В Севастополе проверили техническое состояние мостов и пришли к выводу, что в хорошем находятся всего 2 сооружения.
Сооружения собираются ремонтировать до 2020 года. В Севастополе проверили техническое состояние мостов и пришли к выводу, что в хорошем находятся всего 2 сооружения.
Об этом сообщил заместитель главы Департамента транспорта Евгений Исаков. По его словам, в Севастополе пришла пора ремонтировать мосты: в капремонте нуждаются 12 объектов.
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