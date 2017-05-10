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18:10 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Представители восьми стран примут участие в форуме «Великие реки» на Нижегородской ярмарке 16—19 мая

Представители восьми стран примут участие в мероприятиях форума ХIХ Международного научно-промышленного форума «Великие реки (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)"/ICEF на Нижегородской ярмарке 16—19 мая 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ВЗАО «Нижегородская ярмарка» 10 мая.

По данным пресс-службы, сейчас для участия в форуме (выставках и международном научном конгрессе) зарегистрировались представители 28 субъектов: Россия, Германия, Дания, Великобритания, Нидерланды, Польша, Китай, Украина.

Также сообщается, что по данным на 4 мая в специализированных выставках форума принимают участие 105 предприятий и организаций. Свои экспозиции представляют: Росводресурсы, Росгидромет, Росприроднадзор, Российский союз промышленников и предпринимателей, Национальное объединение проектировщиков и изыскателей (НОПРИЗ), НП «Межрегиональный Союз Проектировщиков» и другие.

Кроме того, для участия в конгрессе зарегистрировались свыше 200 российских и зарубежных организаций, которые представят на форуме 635 докладов.

В специализированных выставках примут участие предприятия и организации из семи стран мира: России, Германии, Дании, Великобритании, Польши, Китая, Украины. Из России планируют принять участие представители 15 субъектов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Владимирской, Калужской, Костромской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Томской областей.

Напомним, что форум пройдет под эгидой Года экологии в РФ, Года особо охраняемых природных территорий, Международного года устойчивого развития туризма, объявленного ООН, а также 200-летия Нижегородской ярмарки.

Программная структура форума включает международный научный конгресс «Устойчивое развитие регионов в бассейнах великих рек. Международное и межрегиональное сотрудничество», специализированные выставки, программу инновационных научно-образовательных проектов и социально-гуманитарные проекты, что позволяет всесторонне рассмотреть все разнообразие вопросов, стоящих перед участниками.

«За свою долгую историю форум “Великие реки” укрепил свой авторитет и заслужил высокие оценки мирового экспертного сообщества. Международный выставочный аудит признал форум лучшим региональным выставочным мероприятием в России по тематике “Охрана окружающей среды” во всех номинациях: “Международное признание”, “Профессиональный интерес”, “Охват рынка” и “Выставочная площадь”. Форуму также присвоен знак Всемирной ассоциации выставочной индустрии “Одобрено UFI”, что является высшим достижением в отрасли и свидетельствует о соответствии мероприятия высоким мировым стандартам», — говорится в сообщении Нижегородской ярмарки.

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