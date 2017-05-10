Ближайшей ночью в Украине ожидаются заморозки, температура воздуха снизится до 0 градусов

Сегодня ночью в большинстве областей Украины ожидаются заморозки на поверхности грунта и в воздухе. Как сообщает Укргидрометцентр, температура воздуха составит 0…5 градусов.

В то же время с 10 по 12 мая в центральных (кроме Винницкой), Херсонской, Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В целом, на протяжении недели на большей части Украины будут идти дожди. Завтра, 11 мая, дождь ожидается в Волынской и Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.