Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Западные СМИ: Парад Победы показал "мировую изоляцию" России
В Москве из-за холодов вновь включили отопление
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото)
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Спецназ РФ применил в Сирии ракетный комплекс "Корнет" - СМИ
Порошенко раскритиковал российских солдат – СМИ
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
"Я не конченый человек": Дана Борисова о своей реабилитации
Толкалина объяснила, почему была "никакой" женой
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение
Начинающие водители становятся менее опасными
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8Дебаты Макрона и Ле Пен
12Бал Met Gala 2017
11Война в карикатурах
18:32 (мск), источник: 112.ua

Ближайшей ночью в Украине ожидаются заморозки, температура воздуха снизится до 0 градусов

В то же время с 10 по 12 мая в центральных, Херсонской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Источник: 112.ua

Сегодня ночью в большинстве областей Украины ожидаются заморозки на поверхности грунта и в воздухе. Как сообщает Укргидрометцентр, температура воздуха составит 0…5 градусов.

В то же время с 10 по 12 мая в центральных (кроме Винницкой), Херсонской, Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В целом, на протяжении недели на большей части Украины будут идти дожди. Завтра, 11 мая, дождь ожидается в Волынской и Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+17°
полупрозрачная облачность
761 мм рт. ст.
повышенное
55 %
повышенная
2 м/с
легкий ветер
В Киеве сегодня будет ограничено движение транспорта на ул. Лаврской и проул. Заперечном
Лавров рассказал о результатах встречи с Трампом
Мизулина раскритиковала налог на малодетность в России
Кремль объяснил отсутствие иностранных лидеров на Параде Победы
Минфин поддержал введение продуктовых карточек в России
Капитан сборной России пропустит ближайший матч ЧМ
Трамп прокомментировал отставку директора ФБР
SpaceX провела первые испытания ракеты тяжелого класса
Спорт
«Коньком по шее — разве так можно?»: реакция Америки на старт ЧМ За океаном не слишком пристально следят за событиями ЧМ-2017, но кое-какие моменты турнира и там вызвали весьма бурную реакцию
Авто
Первый Hummer снова запустят в производство В США возобновят сборку легендарного внедорожника Hummer H1, впрочем, продаваться на американском рынке автомобиль не будет
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Цены на дачи в Подмосковье неоправданно завышены
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь