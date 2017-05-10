Номер SunStroke Project попал в топ лучших видео Евровидения

Совсем немного опережает молдавскую группу Касиа Мос из Польши с песней «Flashlight».

На втором месте — номер исполнительницы из Бельгии Бланш с композицией «City Lights».

Всего за несколько часов на официальном youtube-канале «Евровидения-2017» исполнение песни «Hey, Mamma!», которая позволила SunStroke Project выйти в финал, посмотрели около 91,5 тысячи человек.

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Видеозапись выступления группы SunStroke Project, представителей Молдовы на Евровидении, вошла в пятерку самых популярных номеров участников первого полуфинала этого песенного конкурса, который проходит на этой неделе в Киеве.

Все эти конкурсанты прошли в финал. Кроме них туда из первого полуфинала прошли исполнители из Азербайджана, Швеции, Армении, Австралии и Кипра.

Музыкальная битва за главный приз конкурса состоится 13 мая. Кроме счастливчиков, прошедших в этот этап из первого полуфинала, в финале выступят страны «Большой пятерки» — Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, страна-хозяйка конкурса — Украина.

Второй полуфинал пройдет 11 мая. На этом этапе выступят представители Сербии, Австрии, Македонии, Мальты, Румынии, Нидерландов, Венгрии, Дании, Ирландии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Швейцарии, Белоруссии, Болгарии, Литвы, Эстонии и Израиля.

Подготовка к конкурсу «Евровидение-2017» сопровождалась скандалом из-за отказа допустить российскую конкурсантку Юлию Самойлову. Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну после выступлений в Крыму, который Киев до сих пор считает своей территорией.

Глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре заявила, что глубоко сожалеет о том, что «Евровидение» используют для политических игр.

«Конкурс должен радовать миллионы людей и объединять их вместе, но не настраивать их друг против друга», — заявила Делтенре.

За всю историю «Евровидения» не было случая, чтобы какую-либо страну не допускали к конкурсу. Европейский вещательный союз (EBU) предложил России транслировать выступление певицы через спутник или сменить конкурсанта, на что Москва ответила отказом.

В итоге Европейский вещательный союз заявил, что Россия не будет участвовать в конкурсе, а Первый канал принял решение отказаться от трансляции «Евровидения — 2017».

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после победы певицы Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Финал конкурса пройдет в Киеве 13 мая, второй финал состоится 11 мая.