Номер SunStroke Project попал в топ лучших видео Евровидения
Выступление молдавской группы SunStroke Project стало одним из самых популярных номеров участников первого полуфинала Евровидения.
Выступление молдавской группы SunStroke Project стало одним из самых популярных номеров участников первого полуфинала Евровидения.
КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Видеозапись выступления группы SunStroke Project, представителей Молдовы на Евровидении, вошла в пятерку самых популярных номеров участников первого полуфинала этого песенного конкурса, который проходит на этой неделе в Киеве.
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Лидером по популярности стало выступление представителя Португалии Сальвадора Собрала с песней «Amar Pelos Dois».
На втором месте — номер исполнительницы из Бельгии Бланш с композицией «City Lights».
Третьим по популярности стал номер представительницы Греции Деми «This Is Love».
Совсем немного опережает молдавскую группу Касиа Мос из Польши с песней «Flashlight».
Все эти конкурсанты прошли в финал. Кроме них туда из первого полуфинала прошли исполнители из Азербайджана, Швеции, Армении, Австралии и Кипра.
Музыкальная битва за главный приз конкурса состоится 13 мая. Кроме счастливчиков, прошедших в этот этап из первого полуфинала, в финале выступят страны «Большой пятерки» — Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания,
Второй полуфинал пройдет 11 мая. На этом этапе выступят представители Сербии, Австрии, Македонии, Мальты, Румынии, Нидерландов, Венгрии, Дании, Ирландии,
Подготовка к конкурсу «Евровидение-2017» сопровождалась скандалом
Глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре заявила, что глубоко сожалеет о том, что «Евровидение» используют для политических игр.
«Конкурс должен радовать миллионы людей и объединять их вместе, но не настраивать их друг против друга», — заявила Делтенре.
За всю историю «Евровидения» не было случая, чтобы
В итоге Европейский вещательный союз заявил, что Россия не будет участвовать в конкурсе, а Первый канал принял решение отказаться от трансляции «Евровидения — 2017».
Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после победы певицы Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Финал конкурса пройдет в Киеве 13 мая, второй финал состоится 11 мая.