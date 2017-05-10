Борьба с последствиями апрельского снегопада продолжается
Последствия аномальных апрельских снегопадов продолжают доставлять хлопоты столичным коммунальным службам.
Последствия аномальных апрельских снегопадов продолжают доставлять хлопоты столичным коммунальным службам.
Многие улицы остаются без освещения, во многих скверах и парках все еще лежат поваленные деревья и упавшие ветки. Муниципальные власти просят столичные компании и жителей оказать посильную помощь в очистке города.
450 сотрудников
«На данный момент выполнено всего 25% намеченного плана. Впереди еще очень много работы. Если не подключатся другие, только нашей службе понадобится не менее двух месяцев», — сказал глава
«Люди были готовы собрать и забрать все себе, но зеленхоз не разрешил. Это демотивирует.».
«Ветки нужно непременно вывезти. Здесь дети играют. Это опасно.».
Коммунальщикам предстоит расчистить еще шесть парков и 11 лесополос.
«Мы приглашаем предприятия, которые организуют в этих местах отдых, поучаствовать в сборе и вывозе веток», — заявила замглавы предприятия «Зеленое хозяйство» Галина Ляху.
Много работы и у электриков. Из 200 упавших столбов поменяли только 60.
«У нас работы на Чеканах и в Центре еще на
Столичные власти оценили ущерб от апрельской непогоды в 70 миллионов леев. Было повалено около десяти тысяч деревьев.