Борьба с последствиями апрельского снегопада продолжается

450 сотрудников Жилищно-коммунального хозяйства продолжают расчищать дворы от деревьев и веток. В распоряжении работников — 60 единиц техники. Но конца и края работе не видно.

Многие улицы остаются без освещения, во многих скверах и парках все еще лежат поваленные деревья и упавшие ветки. Муниципальные власти просят столичные компании и жителей оказать посильную помощь в очистке города.

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«На данный момент выполнено всего 25% намеченного плана. Впереди еще очень много работы. Если не подключатся другие, только нашей службе понадобится не менее двух месяцев», — сказал глава жилищно-коммунального управления Петру Гонтя.

«Люди были готовы собрать и забрать все себе, но зеленхоз не разрешил. Это демотивирует.».

«Ветки нужно непременно вывезти. Здесь дети играют. Это опасно.».

Коммунальщикам предстоит расчистить еще шесть парков и 11 лесополос.

«Мы приглашаем предприятия, которые организуют в этих местах отдых, поучаствовать в сборе и вывозе веток», — заявила замглавы предприятия «Зеленое хозяйство» Галина Ляху.

Много работы и у электриков. Из 200 упавших столбов поменяли только 60.

«У нас работы на Чеканах и в Центре еще на месяц-полтора. А на Ботанике, Буюканах и Рышкановке еще больше, три с половиной-четыре месяца», — сообщил замглавы предприятия Lumteh Анатолий Апарату.

Столичные власти оценили ущерб от апрельской непогоды в 70 миллионов леев. Было повалено около десяти тысяч деревьев.