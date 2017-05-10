В Воронежской области открыли казармы для военнослужащих ЗВО

Четыре новые казармы для военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) открыли в Богучарском районе в субботу, 6 мая. Военные заселились в здания в тот же день, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ЗВО в среду, 10 мая.

Руководитель строительного проекта Игорь Федоров подарил военным символический ключ, а благочинный Богучарского церковного округа священник Иоанн Суздальцев освятил помещения.

Каждая казарма рассчитана на 300 человек. Помещения оборудованы современной мебелью. Здесь есть учебные классы, комнаты информирования и досуга, помещения для хранения оружия, кладовые, а также спальни и санузел.

— Поздравляю всех с важным событием! Местная власть продолжит поддерживать военных, чтобы они несли службу в комфортных условиях, — сказал глава администрации Богучарского района Валерий Кузнецов.

Обустройство территории военного городка в Богучарском районе, где дислоцируется дивизия, продолжат. Планируют построить стадион, бассейн, учебный комплекс и столовую.