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18:54 (мск), источник: Фонтанка

На вокзалах Петербурга появится платная карта прохода на перрон для провожающих

Карта «Провожающий» будет выдаваться жителям Петербурга с 15 мая на вокзалах. БСК будет действовать час с момента оформления, после чего ее нужно будет вернуть в кассу, чтобы забрать залог.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания, оформить карту «Провожающий» можно вне очереди в кассе на станции отправления пригородных поездов за 115 рублей. После этого в течение часа горожанин с арендованной карточкой должен успеть проводить или встретить пассажира, и, если она не будет поломана, срок ее действия не истечет и встречающий не потеряет квитанцию, БСК можно вернуть в кассу и забрать свои деньги.

Воспользоваться и сдать карту можно только на той станции, где ее оформили. Детям до 14 лет для прохода на платформы она не нужна.

Отметим, сейчас без билета к пригородным поездам пройти нельзя.

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