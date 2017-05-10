На вокзалах Петербурга появится платная карта прохода на перрон для провожающих

Как сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания, оформить карту «Провожающий» можно вне очереди в кассе на станции отправления пригородных поездов за 115 рублей. После этого в течение часа горожанин с арендованной карточкой должен успеть проводить или встретить пассажира, и, если она не будет поломана, срок ее действия не истечет и встречающий не потеряет квитанцию, БСК можно вернуть в кассу и забрать свои деньги.

Воспользоваться и сдать карту можно только на той станции, где ее оформили. Детям до 14 лет для прохода на платформы она не нужна.

Отметим, сейчас без билета к пригородным поездам пройти нельзя.