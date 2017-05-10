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20:16 (мск), источник: 365info.kz

На Триумфальной арке в Астане открыли смотровую площадку

В преддверии «Экспо» на Триумфальной арке «Мәңгілік ел» появилась смотровая площадка, сообщает акимат столицы.

Источник: 365info.kz

С высоты 20 метров смогут любоваться туристы красотами Астаны. На смотровой площадке имеются бинокли. Кроме того, здесь же открылась галерея современного искусства. Помимо этого, установлены мультимедийные устройства, транслирующие работы об истории Казахстана и тематические ролики, посвященные Триумфальной арке.

«Это отличная площадка для современных художников, где каждый из них сможет выставить свои произведения», — сказала заместитель директора дирекции по обеспечению сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия Нелли Шиврина.

Площадь выставочного зала составляет 120 квадратных метров.
По информации местных властей, для взрослых вход будет стоить 500 тенге, а для детей — 250. Триумфальную арку построили в 2011 году всего за 3 месяца. Авторами объекта являются архитектор Сагындык Жамболатов, скульпторы Мурат Мансуров и Нурлан Далбай.

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