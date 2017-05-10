ЗАГСы начали официально фиксировать момент смерти человека

Сами новые бланки были утверждены еще в прошлом году.

Главное же нынешнее новшество: теперь в них будет фиксироваться даже момент смерти человека, то есть часы и минуты.

Дело в том, что до прошлой осени время открытия наследства определялось датой смерти человека. И часы, и минуты, на которые пришелся последний вздох, не имели особого значения. Но с 1 сентября прошлого года правила изменились: время открытия наследства может определяться не только днем, но и моментом смерти. Причем момент может определяться не только часом, но и минутами, секундами.

Иногда от секунд зависит то, в каком порядке будет осуществляться наследование.

К примеру, если в результате автомобильной аварии одновременно умирают муж и жена, у которых есть родители, и момент их смерти определить невозможно, то имущество жены наследуют ее родители, а имущество мужа, соответственно, его отец и мать. Если же установлено, что супруг умер раньше жены, пусть всего на несколько часов, то доля в наследстве, на которую претендовала бы его супруга, перейдет ее родителям. Если при одновременной смерти граждан момент смерти определить не представляется возможным, то наследование будет проходить по линии каждого из умерших его наследниками. В то же время, если органами ЗАГС или решением суда момент смерти определен, то в этом случае «доля пережившего наследодателя в наследстве умершего ранее будет учитываться и наследоваться наследниками наследодателя, умершего последним».

При этом нововведения никак не повлияют на сам порядок вступления в наследство.

По-прежнему, как и ранее, требуется оформлять наследственные права у нотариуса по последнему месту жительства умершего гражданина, сроки оформления наследственных прав и полномочия нотариусов не изменились. Как рассказывают эксперты, сейчас в каждом нотариальном округе работает система регистрации наследственных дел «Наследство без границ». Это значит, что наследники могут обратиться для оформления своих наследственных прав к любому нотариусу на территории определенного нотариального округа. «Почти три года назад — 1 июля 2014 года — начала работу Единая информационная система нотариата, — рассказали “РГ” в Федеральной нотариальной палате. — Соответственно с этой даты сведения обо всех завещаниях вносятся в нее и хранятся в ней. Равно как и сведения о наследственных делах». Но и старые завещания, оформленные до введения электронной системы, должны оказаться в базе.

Читайте также Вымирающий вид: какие профессии уходят в прошлое

Сейчас нотариат готовится ввести в действие информационную систему второго поколения: теперь в ней будут фиксироваться абсолютно все нотариальные действия в стране. Мошенникам, проворачивающим свои аферы с помощью подделки документов, стоит задуматься о смене профессии. Так как подделывать нотариальные документы станет бессмысленно: любая бумага, выданная нотариусом, будет проверяться по электронной базе. Большие перемены в области сетевого контроля уже начались. В этом году заработал онлайн-сервис проверки доверенностей на сайте Федеральной нотариальной палаты. Возможностью оперативной проверки документов успешно пользуются и госорганы. Как сообщили «РГ» в нотариальной палате, Федеральная налоговая служба более не нуждается в том, чтобы нотариусы удостоверяли подпись заявителя на подаваемых в ФНС заявлениях на традиционном защищенном бланке. Еще раз, это важно: в налоговую службу уже необязательно приносить особый бланк. Достаточно будет подать обычную бумагу. Никаких водяных знаков, голограмм и прочих украшений ради безопасности. Налоговики имеют возможность электронным способом проверить подлинность документа. Бумажная форма защищенного бланка теряет актуальность.

Наследники могут оформить свои права у любого нотариуса на территории нотариального округа.