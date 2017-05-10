Погода в Башкирии 11 мая: 24-градусная жара, дожди и грозы
В некоторых районах республики ожидается порывистый ветер.
В некоторых районах республики ожидается порывистый ветер.
Несмотря на то, что май в самом разгаре, жители Башкирии еще не смогли в полной мере прочувствовать весеннее настроение. Первую неделю республику атаковали дожди и холодный фронт с небольшими прояснениями и 20-градусной жарой. В четверг, 11 мая, весна покажет себя во всей красе.
— Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +4,+9, днем 14−19 градусов, по
В Уфе же 11 мая будет дождливо, причем целый день. Ночью похолодает до +4, а к полудню воздух прогреется до +18 градусов.