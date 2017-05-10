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22:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Башкирии 11 мая: 24-градусная жара, дожди и грозы

В некоторых районах республики ожидается порывистый ветер.

Несмотря на то, что май в самом разгаре, жители Башкирии еще не смогли в полной мере прочувствовать весеннее настроение. Первую неделю республику атаковали дожди и холодный фронт с небольшими прояснениями и 20-градусной жарой. В четверг, 11 мая, весна покажет себя во всей красе.

— Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый, слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +4,+9, днем 14−19 градусов, по юго-востоку до 24 градусов, — уточнили в пресс-службе Башгидрометцентра.

В Уфе же 11 мая будет дождливо, причем целый день. Ночью похолодает до +4, а к полудню воздух прогреется до +18 градусов.

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