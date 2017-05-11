Тепло и сыро будет в Челябинске в четверг, 11 мая
Днём воздух прогреется до +24 градусов.
Днём воздух прогреется до +24 градусов.
В четверг, 11 мая, в Челябинске и области синоптики обещают тёплую и местами дождливую погоду. Об этом сообщают в региональном гидрометеоцентре.
В областном центре будет облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха днём +20,+22, ночью +10,+12. Ветер южный и
На территории области местами пройдут грозы, возможны порывы ветра до 20 м/с.
Сегодня по народному календарю праздник — берёзосок. В этот день его начинали собирать и заготавливать впрок.