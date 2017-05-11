Тепло и сыро будет в Челябинске в четверг, 11 мая

В четверг, 11 мая, в Челябинске и области синоптики обещают тёплую и местами дождливую погоду. Об этом сообщают в региональном гидрометеоцентре.

В областном центре будет облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха днём +20,+22, ночью +10,+12. Ветер южный и юго-восточный 6−11 м/с, днём порывы до 16 м/с.

На территории области местами пройдут грозы, возможны порывы ветра до 20 м/с.

Сегодня по народному календарю праздник — берёзосок. В этот день его начинали собирать и заготавливать впрок.