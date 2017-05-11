В Воронежском заповеднике впервые за 40 лет нашли жука-щитовидку

Сотрудники Воронежского природного биосферного заповедника имени Пескова впервые почти за 40 лет нашли редкого для региона жука — продолговатую щитовидку. Это всего четвертый экземпляр в коллекции заповедника: дата первой находки неизвестна, во второй и третий разы этот вид жуков находили в 1978 году, сообщила пресс-служба заповедника.

Продолговатая щитовидка широко распространена в европейской части страны, а также на Украине, в Молдавии, многих странах Западной Европы, но в большинстве регионов редка, сообщается на сайте заповедника.