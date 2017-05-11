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10:37 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежском заповеднике впервые за 40 лет нашли жука-щитовидку

В коллекции появился четвертый экземпляр.

Источник: пресс-служба заповедника имени Пескова

Сотрудники Воронежского природного биосферного заповедника имени Пескова впервые почти за 40 лет нашли редкого для региона жука — продолговатую щитовидку. Это всего четвертый экземпляр в коллекции заповедника: дата первой находки неизвестна, во второй и третий разы этот вид жуков находили в 1978 году, сообщила пресс-служба заповедника.

Продолговатая щитовидка широко распространена в европейской части страны, а также на Украине, в Молдавии, многих странах Западной Европы, но в большинстве регионов редка, сообщается на сайте заповедника.

Жук-щитовидка размером от 5 до 8 мм, отличается уплощенным удлиненно-овальным черным телом с восемью ребрышками на каждом надкрылье. Жуки встречаются с начала мая до начала июня на пнях с трутовиками и под корой отмерших деревьев. Личинки — хищники, живут под отмершей корой и в гнилой древесине лиственных и хвойных деревьев, где питаются личинками и куколками мелких древоядных жуков.

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